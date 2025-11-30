НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
За прохождение вручают бонусы: в Ярославле состоится «Ночь диспансеризации»

За прохождение вручают бонусы: в Ярославле состоится «Ночь диспансеризации»

Проект рассчитан на ярославец до 25 лет

631
В Ярославской области молодежь сможет пройти осмотр врача ночью

В Ярославской области молодежь сможет пройти осмотр врача ночью

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области анонсировали запуск проекта «Ночь диспансеризации». По задумке властей, акция позволит работающей молодежи пройти необходимые медосмотры ночью.

«Жители до 25 лет смогут пройти осмотры у врачей в вечернее время и до полуночи. В ближайшей перспективе намерены ввести второй этап диспансеризации — углубленное обследование после выявленных патологий. Бонус за прохождение диспансеризации — сертификат „Яздоров“, 1000 рублей на платные услуги», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

На данный момент сроки и детали проекта не озвучиваются.

Напомним, сертификат «Яздоров» позволяет получать платные медицинские услуги в том медучреждении, где была пройдена диспансеризация. В 2024-м ярославцам выдавались сертификаты номиналом 500 рублей, однако с начала 2025-го «стоимость» повысили до 1000 рублей.

Ранее мы рассказывали, что включено в ОМС и как вернуть деньги в случае, если направили в платную клинику.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Диспансеризация Молодежь
Комментарии
10
uniliver
37 минут
а как они кровь то сдавать будут на ночь глядя?
Гость
1 час
Диспансеризация нужна тем, кто не знает жив он или мертв. Более тонкие настройки организма диспансеризация не показывает.
Гость
