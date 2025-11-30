За прохождение вручают бонусы: в Ярославле состоится «Ночь диспансеризации»

В Ярославской области анонсировали запуск проекта «Ночь диспансеризации». По задумке властей, акция позволит работающей молодежи пройти необходимые медосмотры ночью.

«Жители до 25 лет смогут пройти осмотры у врачей в вечернее время и до полуночи. В ближайшей перспективе намерены ввести второй этап диспансеризации — углубленное обследование после выявленных патологий. Бонус за прохождение диспансеризации — сертификат „Яздоров“, 1000 рублей на платные услуги», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

На данный момент сроки и детали проекта не озвучиваются.

Напомним, сертификат «Яздоров» позволяет получать платные медицинские услуги в том медучреждении, где была пройдена диспансеризация. В 2024-м ярославцам выдавались сертификаты номиналом 500 рублей, однако с начала 2025-го «стоимость» повысили до 1000 рублей.

