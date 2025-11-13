«Делают их женообразными». Врач предупредил об опасных привычках, которые губят мужчин

Если не избавиться от вредных привычек, презервативы вам больше не понадобятся Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Главный гинеколог Уральского федерального округа Надежда Башмакова раскрыла самые распространенные причины мужского бесплодия. Одна из опасностей подстерегает представителей сильного пола прямо в личном автомобиле, это подогрев сидений.

Надежда Башмакова — главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ в Уральском ФО, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России.

Мужчинам категорически не рекомендуется нагревать половые органы, так как это вызывает застой в органах малого таза.

«Мужчины у нас в автомобиле сидят, у компьютера сидят, двигаются мало. А что главное при этом? Застой в органах малого таза, — обратила внимание в разговоре с E1.RU Надежда Башмакова. — Особенно, знаете, очень вредно, когда пользуются подогревом сидений в автомобилях. Ну руль — ладно, пусть подогревают, а половые органы не надо».

Коротко о том, что негативно влияет на плодовитость мужчин, — в этом видео Источник: Дмитрий Крисковец, Кирилл Кушнов / E1.RU

Вторая наиболее частая причина мужского бесплодия — стресс. Мужчины гораздо тяжелее переносят стрессовые ситуации.

Третья причина — плохой образ жизни : мужчины чаще курят и пьют спиртное.

«Я вам хочу сказать, что очень портит нам картину пиво, конечно, — уверена Надежда Башмакова. — Вообще пиво, по идее, — это женский напиток. Там содержатся растительные эстрогены, они мужчинам не нужны. Им нужен тестостерон».

Эти гормоны делают их женообразными. И вы видите эти большие животы, пухлые зады у мужчин. Это женский образ. Надежда Башмакова главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью женщин Минздрава России

Вопрос к мужчинам: пользуетесь ли вы подогревом сидений в машине? Да, очень удобно Да, но больше не буду Нет, не пользуюсь Я женщина и хочу посмотреть ответы