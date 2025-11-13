НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Здоровье Эксперт «Делают их женообразными». Врач предупредил об опасных привычках, которые губят мужчин

«Делают их женообразными». Врач предупредил об опасных привычках, которые губят мужчин

Главный гинеколог Урала назвал три причины бесплодия у представителей сильного пола

478
Если не избавиться от вредных привычек, презервативы вам больше не понадобятся

Если не избавиться от вредных привычек, презервативы вам больше не понадобятся

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Главный гинеколог Уральского федерального округа Надежда Башмакова раскрыла самые распространенные причины мужского бесплодия. Одна из опасностей подстерегает представителей сильного пола прямо в личном автомобиле, это подогрев сидений.

Надежда Башмакова — главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ в Уральском ФО, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России.

Мужчинам категорически не рекомендуется нагревать половые органы, так как это вызывает застой в органах малого таза.

«Мужчины у нас в автомобиле сидят, у компьютера сидят, двигаются мало. А что главное при этом? Застой в органах малого таза, — обратила внимание в разговоре с E1.RU Надежда Башмакова. — Особенно, знаете, очень вредно, когда пользуются подогревом сидений в автомобилях. Ну руль — ладно, пусть подогревают, а половые органы не надо».

Коротко о том, что негативно влияет на плодовитость мужчин, — в этом видео

Источник:

Дмитрий Крисковец, Кирилл Кушнов / E1.RU

Вторая наиболее частая причина мужского бесплодия — стресс. Мужчины гораздо тяжелее переносят стрессовые ситуации.

Третья причина — плохой образ жизни: мужчины чаще курят и пьют спиртное.

«Я вам хочу сказать, что очень портит нам картину пиво, конечно, — уверена Надежда Башмакова. — Вообще пиво, по идее, — это женский напиток. Там содержатся растительные эстрогены, они мужчинам не нужны. Им нужен тестостерон».

<p>Надежда Башмакова</p><p>Надежда Башмакова</p>

Эти гормоны делают их женообразными. И вы видите эти большие животы, пухлые зады у мужчин. Это женский образ.

Надежда Башмакова

главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью женщин Минздрава России

Вопрос к мужчинам: пользуетесь ли вы подогревом сидений в машине?

Да, очень удобно
Да, но больше не буду
Нет, не пользуюсь
Я женщина и хочу посмотреть ответы

До этого доктор наук объяснял, в чем опасность кесарева сечения и почему не все процедуры ЭКО проходят успешно с первой попытки. Ответы на все эти вопросы вы найдете в интервью с Надеждой Башмаковой.

ПО ТЕМЕ
Елена Аносова
Елена Аносова
Редактор раздела «Образование»
Комментарии
3
Гость
2 часа
А какое отношение гинеколог имеет к данной теме? Ещё у ухогорлоноса бы спросили.
Гость
1 час
В баню ходить нельзя? Мы там постоянно органы перегреваем.
Читать все комментарии
