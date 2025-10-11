«Руками нащупать невозможно»: как обнаружить рак груди на ранней стадии — 10 вопросов опытному врачу

Каждый пятый онкологический пациент в России болеет раком молочной железы, этот вид рака выявляют чаще всего. И в 99% случаев болеют женщины. Для того чтобы обнаружить рак груди, нужно раз в год ходить на прием к маммологу и делать УЗИ груди (после 40 лет — маммографию), но всё-таки 23,4% всех случаев рака молочной железы в 2024 году в России выявлены на поздних стадиях.
Маргарита Магдалянова уже 20 лет работает в Свердловском областном онкологическом диспансере, принимает и оперирует пациентов. Врач ответила на частые вопросы про рак молочной железы.
Маргарита Магдалянова — врач-онколог, маммолог, хирург высшей квалификационной категории, заведующая первым онкологическим отделением Свердловского областного онкологического диспансера.
По вопросам диагностики и лечения проконсультируйтесь с врачом. Материал носит рекомендательный характер.
Как можно обнаружить рак груди на ранней стадии, если нет симптомов?
«Рак молочной железы сегодня обнаруживается, как правило, на ранней стадии. Я считаю, что отлично работает диспансеризация, очень много пациенток приходят после маммографии с ранними стадиями, мы говорим еще „с маленькими раками“.
Радует, что население прислушивается к врачам. Мы постоянно говорим о том, что рак молочной железы на первом месте по заболеваемости, и женщины идут обследоваться.
Большинство случаев рака молочной железы диагностируют у женщин старше 50 лет, поэтому они охвачены обследованиями по ОМС. Но я хочу обратить внимание, что заболеваемость среди молодых женщин тоже увеличивается с каждым годом. А женщины до 40 лет не охвачены скринингом.
Поэтому я призываю и прошу молодых женщин раз в год ходить на УЗИ — совершенно безвредный, очень доступный метод. Это позволит обнаружить рак на ранней стадии, когда руками это сделать невозможно».
Почему рак груди всё чаще выявляют у молодых женщин до 40 лет?
«Женщины всё больше становятся социально активными, позже рожают. Природа определила так, что каждая женщина с момента наступления первой менструации и до наступления менопаузы должна находиться либо в состоянии беременности, либо лактации, так создан наш организм.
Мы рожаем 1–2 раза за всю жизнь, а всё остальное время яичники, молочная железа подвергаются ежемесячной гормональной атаке, это нефизиологично. Я считаю, что с этим в том числе связан рост заболеваемости именно гормонозависимыми опухолями, такими как рак молочной железы.
По поводу гормонозаместительной терапии и ЭКО — на сегодняшний день в мире не выявлено их влияние на риски развития рака».
Какие основные факторы риска возникновения рака молочной железы?
«Есть три основных доказанных фактора — это возраст, пол и наследственный анамнез. Пол — женский, это 99% всех случаев рака молочной железы, возраст — менопаузальный. Менопауза — это гормональная перестройка, снижение выработки гормонов.
Считается, что с возрастом в организме накапливаются генетические поломки, а также усиливается влияние различных факторов. Поэтому раком болеют люди среднего возраста и старше.
Мы понимаем, что около 10% рака молочной железы — это генетические поломки. Наверное, весь мир знает историю Анджелины Джоли. Как раз у нее обнаружили наследственную поломку в гене, и она решила удалить молочную железу, заменив ее на импланты. Очень важно, что она рассказала об этом.
Риск развития рака молочной железы увеличивают определенные унаследованные мутации в генах BRCA1, BRCA2 и PALB-2. При обнаружении мутаций в этих генах мы предлагаем рассмотреть возможность удаления обеих молочных желез, это профилактическая мера.
Другие факторы, такие как ожирение, поздние роды, курение, употребление алкоголя, дают совсем небольшой прирост заболеваемости, для популяции в процентном соотношении он незначительный. То есть нельзя сказать, что если у вас лишний вес, диабет, то будет рак. Может быть стечение разных факторов».
С помощью каких методов выявляют рак груди?
«Самый эффективный метод — это маммография, рентгеновское исследование молочной железы. Снимки выполняются минимум в двух проекциях, на рентгене очень хорошо видна опухоль. Но есть особенности: маммография имеет высокую диагностическую ценность для женщин после 40 лет, поэтому она и включена в диспансеризацию.
Для молодых женщин эффективным исследованием является ультразвук, так как у них много железистой ткани, и на УЗИ на фоне железистой ткани лучше видно опухоль. К менопаузе ткань перерождается в жировую, это называется инволюция».
У женщин с высокой плотностью молочной железы выше риски рака груди?
«Есть такое понятие, как высокая маммографическая плотность молочной железы. Это, как правило, индивидуальные особенности женщины. Высокая плотность дает плотный фиброзный фон, из-за которого на рентгене и УЗИ мы можем не увидеть рак.
Это увеличивает риск просмотреть новообразование, поскольку опухоли могут скрываться на фоне плотной ткани. Вот как раз для этой категории женщин есть еще один метод диагностики — это магниторезонансная томография молочных желез».
Доброкачественные образования в груди — это предрак? Они повышают риски возникновения рака?
«Нет, ни в коем случае. Женщинам часто ставят диагноз после УЗИ „диффузная фиброзно-кистозная мастопатия“. Но это не повышает риск развития рака.
В России есть клинические рекомендации по мастопатии, но в мире никто такой диагноз не поставит. Это просто физиология — то, как молочная железа реагирует на гормональный фон, на общее состояние женщины.
Кисты, фиброаденомы — это, как правило, недостаток прогестерона. Липомы, множественные липомы — это наследственные заболевания, то есть это не предопухолевые заболевания ни в коем случае. В некоторых случаях доброкачественные опухоли надо убирать, например, если они растут. Это решает врач.
А если у женщины небольшая фиброаденома, которая не растет, никак не меняется, то ее не надо трогать, но надо наблюдать у онколога. Поэтому поликистозы, наличие доброкачественных опухолей — это ни в коем случае не предрак. Мы таких пациенток даже не берем на учет в онкологической службе».
Кисты — это доброкачественные, заполненные жидкостью мешочки, которые развиваются в груди.
Фиброаденома — это доброкачественное новообразование молочной железы, которое встречается примерно у 30% женщин, чаще — у пациенток репродуктивного возраста младше 35 лет.
Липома — это доброкачественная опухоль (жировик), состоящая из жировой ткани и заключенная в капсулу из соединительной ткани.
Поликистоз (чаще — синдром поликистозных яичников, СПКЯ) — это хроническое эндокринное заболевание, которое проявляется нарушением овуляции, повышенным уровнем мужских гормонов (андрогенов) и характерными изменениями яичников, видимыми на УЗИ.
Какие основные виды лечения рака груди существуют? В любом случае вырезают грудь?
«У нас три столпа в онкологии — это хирургическое лечение, лекарственное лечение, которое включает в себя химиотерапию, таргетную и гормональную терапию, и лучевая терапия. В лечении рака молочной железы все эти виды используются, но не всегда. Есть разные биологические типы рака молочной железы, и не весь рак лечится химиотерапией, но весь рак лечится хирургией.
На сегодня практически любая опухоль молочной железы лечится хирургически, за исключением какого-то большого распространенного генерализованного процесса. Часто я сталкиваюсь с тем, что женщины начинают обсуждать свои диагнозы с соседками, родственницами и перекладывать на себя их судьбу.
На самом деле у каждой женщины заболевание индивидуальное, тактика лечения тоже. Мы определяем ее на консилиуме. Это заключительный этап диагностики, на нем собираются несколько врачей. Как минимум это химиотерапевт, радиолог и хирург. Рентгенолог смотрит снимки. И мы определяем тактику только совместно».
Если генетически риск высокий — врачи советуют удалить грудь?
«Анджелина Джоли рассказала о своем случае всему миру и совершила таким образом революцию в онкологии. Очень важно, когда звезды рассказывают о заболеваниях и своем пути. Вообще, помогает любая огласка важной информации, мы это потом видим на приемах — женщины приходят на обследования.
Если женщина унаследовала мутации в генах BRCA1, BRCA2 и PALB-2 — мировая практика предлагает профилактическое удаление молочных желез и яичников.
По ОМС такие операции не делают, надеюсь, что в скором времени у нас появится такая возможность. Пациенток, которые унаследовали мутации, наблюдает онколог по месту жительства, у них свой углубленный список обследований. Вопрос о необходимости профилактических операций в каждом конкретном случае нужно обсуждать с онкологом, который наблюдает пациентку.
В рамках ОМС мы делаем реконструкцию имплантами женщинам, у которых обнаружили рак. То есть мы убираем профилактически вторую грудь без опухоли и заменяем на имплант. Есть нюансы и противопоказания, мы всегда обсуждаем это с пациентками».
Можно ли забеременеть и выкормить ребенка после рака груди?
«Конечно, можно! У нас пациентки даже вынашивают и рожают здоровых детей, болея раком. Это происходит, если узнали про онкологический диагноз на фоне беременности».
Бытует мнение, что у женщин с маленькой грудью риск рака груди ниже. Это миф?
«Конечно, миф. Размер молочных желез никак не влияет на риски возникновения рака. А еще женщины говорят мне на приемах, что им отказывают в маммографии из-за маленькой молочной железы или имплантов. Это абсолютно неправильно, противопоказаний для проведения маммографии у женщин с маленькими молочными железами или у пациенток с имплантами нет. Диагносты, вероятно, не могут уложить железу в аппарат, но это не проблема пациентов, всё зависит от искусства лаборанта».
