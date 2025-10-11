«Руками нащупать невозможно»: как обнаружить рак груди на ранней стадии — 10 вопросов опытному врачу

«Рак молочной железы сегодня обнаруживается, как правило, на ранней стадии. Я считаю, что отлично работает диспансеризация, очень много пациенток приходят после маммографии с ранними стадиями, мы говорим еще „с маленькими раками“.

Радует, что население прислушивается к врачам. Мы постоянно говорим о том, что рак молочной железы на первом месте по заболеваемости, и женщины идут обследоваться.

Большинство случаев рака молочной железы диагностируют у женщин старше 50 лет, поэтому они охвачены обследованиями по ОМС. Но я хочу обратить внимание, что заболеваемость среди молодых женщин тоже увеличивается с каждым годом. А женщины до 40 лет не охвачены скринингом.

Поэтому я призываю и прошу молодых женщин раз в год ходить на УЗИ — совершенно безвредный, очень доступный метод. Это позволит обнаружить рак на ранней стадии, когда руками это сделать невозможно».