Кажется, что заболеваете? Вот топ-5 витаминных напитков для жителей Архангельской области

Лето подходит к своему завершению — самое время задуматься об укреплении иммунитета перед сезоном простуд. К сожалению, от вирусов никто не застрахован, но усилить внутреннюю защиту можно. Собрали пять простых и вкусных витаминных напитков, которые быстро поднимут на ноги и улучшат настроение.

Лимонно-имбирный чай

Это классика. Нарезаем лимон и корень имбиря, заливаем крутым кипятком, даем немного остыть. Всё. Лучше не добавлять заварку. Организму не нужен избыток кофеина. Нужно тепло, обильное питье и витамин С.

Ягодный смузи

Кружка любых ягод, блендер, лимонный сок. По желанию можно добавить банан. Такие небольшие порции витаминов помогут справиться с началом недуга. А еще это очень вкусно.

Ромашковый чай

Ромашковый чай продают в супермаркетах, есть даже пакетированный. Если не найдете, можно купить в аптеке. В чай для вкуса можно добавить лимон. Ромашка снизит температуру, облегчит дыхание. А витамин С поможет укрепить иммунитет.

Компот с корицей

Открываете любой компот. И в стакан кидаете щепотку корицы. Вкус получится пряным, а приправа принесет пользу, она известна своим антибактериальным и противовоспалительным действием.

Безалкогольный глинтвейн

Пригодится всё тот же компот. Или ягоды, заготовленные в собственном соку. Или сок ягод. Подойдет и заморозка.

Вместо вина используем витаминную основу, кидаем в кастрюлю кружочки лимона, апельсина, гвоздику, корицу по вкусу и имбирь. Хорошо, если дома есть сушеный шиповник, это кладезь пользы. Греем ягодную основу со всеми добавками на плите, до кипения не доводим. В продаже сегодня есть смесь для глинтвейна. Это поможет, если нет сил на кухонную на суету.

