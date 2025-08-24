НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Кажется, что заболеваете? Вот топ-5 витаминных напитков для жителей Архангельской области

Кажется, что заболеваете? Вот топ-5 витаминных напитков для жителей Архангельской области

Они помогут отбиться от простуды

Эти простые напитки помогут победить слабость и насморк

Эти простые напитки помогут победить слабость и насморк

Источник:

Елена Ионайтис / 29.RU

Лето подходит к своему завершению — самое время задуматься об укреплении иммунитета перед сезоном простуд. К сожалению, от вирусов никто не застрахован, но усилить внутреннюю защиту можно. Собрали пять простых и вкусных витаминных напитков, которые быстро поднимут на ноги и улучшат настроение.

Лимонно-имбирный чай

Это классика. Нарезаем лимон и корень имбиря, заливаем крутым кипятком, даем немного остыть. Всё. Лучше не добавлять заварку. Организму не нужен избыток кофеина. Нужно тепло, обильное питье и витамин С.

Лимон — тот еще защитник вашего здоровья

Лимон — тот еще защитник вашего здоровья

Источник:

Елена Ионайтис / 29.RU

Ягодный смузи

Кружка любых ягод, блендер, лимонный сок. По желанию можно добавить банан. Такие небольшие порции витаминов помогут справиться с началом недуга. А еще это очень вкусно.

Ромашковый чай

Ромашковый чай продают в супермаркетах, есть даже пакетированный. Если не найдете, можно купить в аптеке. В чай для вкуса можно добавить лимон. Ромашка снизит температуру, облегчит дыхание. А витамин С поможет укрепить иммунитет.

Ромашковый чай успокоит нервы и укрепит иммунитет

Ромашковый чай успокоит нервы и укрепит иммунитет

Источник:

Елена Ионайтис / 29.RU

Компот с корицей

Открываете любой компот. И в стакан кидаете щепотку корицы. Вкус получится пряным, а приправа принесет пользу, она известна своим антибактериальным и противовоспалительным действием.

Палочка корицы улучшит любой компот

Палочка корицы улучшит любой компот

Источник:

Елена Ионайтис / 29.RU

Безалкогольный глинтвейн

Пригодится всё тот же компот. Или ягоды, заготовленные в собственном соку. Или сок ягод. Подойдет и заморозка.

Вместо вина используем витаминную основу, кидаем в кастрюлю кружочки лимона, апельсина, гвоздику, корицу по вкусу и имбирь. Хорошо, если дома есть сушеный шиповник, это кладезь пользы. Греем ягодную основу со всеми добавками на плите, до кипения не доводим. В продаже сегодня есть смесь для глинтвейна. Это поможет, если нет сил на кухонную на суету.

Вместо вина используем витаминную основу

Вместо вина используем витаминную основу

Источник:

Елена Ионайтис / 29.RU

Будьте здоровы! И пишите, какие рецепты обычно помогают вам.

Елена Ионайтис
Елена Ионайтис
