Эксперт рассказал об импетиго — кожном заболевании, которым чаще болеют летом

Кожное заболевание может появиться очень неожиданно Источник: Полина Авдошина / V1.RU

В один из дней дети могут с головы до пят покрыться страшными гноящимися пятнами, быстро распространяющимися как по лицу, так и по всему телу. Чем опасно скрывающееся в домашних вещах крайне заразное импетиго, покрывающее детскую кожу массовыми гнойничками, как оно передается и какой вред наносит организму детей, нашим коллегам из V1.RU рассказала врач-дерматолог клиники семейной медицины, ассистент кафедры дерматовенерологии Волгоградского государственного медицинского университета Марина Шишкина.

«В первую очередь под угрозой дети!»

Прежде всего Марина Шишкина отмечает высокую заразность, массовое распространение и крайне неприятные проявления импетиго. Скрывающаяся в бытовых предметах и игрушках кожная инфекция может быть совершенно безопасна для взрослых, но приносить мучения и беды детям.

В отличие от взрослых малыши страдают наиболее явно и болезненно Источник: Полина Авдошина / V1.RU

— Импетиго — это инфекционное высококонтагиозное бактериальное заболевание кожи, поражающее преимущественно детей дошкольного возраста, гораздо реже — взрослых. — рассказывает эксперт. — Это значит, что болезнью легко заразиться и она быстро распространяется. Сами поражения могут быть болезненными или очень зудящими.

Как отметила Марина Шишкина, заражение происходит чаще, если есть различные факторы, располагающие к развитию инфекционных процессов. Среди таких выделяют как внешние, так и внутренние.

— Внутренние — это, например, сахарный диабет, первичный иммунодефицит или приобретенное иммунодефицитное состояние. То есть когда у человека слабый иммунитет, вне зависимости от причин, — продолжила эксперт. — Также к внутренним можно отнести тяжелую соматическую патологию и заболевание каких-либо внутренних органов в стадии декомпенсации. Из внешних факторов выделяются такие, как загрязнения кожи, влажность и температура окружающий среды. Стоит отметить, что импетиго встречается гораздо чаще летом, поэтому у заболевания наблюдается некоторая сезонность.

«Заразиться легко, а выглядит жутко»

Как отметила дерматолог Марина Шишкина, самое опасное в этом заболевании — простота механизма передачи и стремительность развития инфекции. Однако у взрослых механизмы защиты кожи намного сильнее, чем у маленьких детей, поэтому страдают они реже.

Инфекция может скрываться как в родителях, так и в домашних вещах Источник: Полина Авдошина / V1.RU

— Инфекционные заболевания кожи у малышей распространяются наиболее быстро. Поэтому стрептостафилококковое импетиго наиболее опасно для детей раннего, дошкольного возраста. Этому способствует гладкая кожа малышей, а также ее слабая защищенность от любого рода инфекций. Заразиться импетиго можно при контакте с больным человеком. То есть при соприкосновении кожи с кожей или через зараженные предметы обихода, к примеру полотенца.

По словам Марины Шишкиной, спустя несколько суток после контакта на коже начинает формироваться очаг инфекции. Он представляет собой гнойничок, который ни в коем случае нельзя вскрывать или мочить, если не хотите разнести такие по всему лицу и телу малыша.

Кому-то может быть страшно смотреть на зараженного малыша Источник: Полина Авдошина / V1.RU

— Изначальный очаг, если он один, представляет собой небольшой пузырь с вялой покрышкой, которая очень легко вскрывается от трения и любого прикосновения. Впоследствии на этом месте формируется эрозия, когда на коже как бы «нет слоя», — продолжила дерматолог. — Далее эта эрозия начнет быстро разрастаться по периферии и распространяться на окружающие ткани. Не исключено и распространение на туловище и конечности. Могут возникать новые очажки, похожие на первоначальный.

Чем больше пациент трогает области поражения, тем активнее он распространяет стрептококковую инфекцию по организму. При этом особенности детской кожи предрасполагают к развитию и быстрому распространению бактериальных инфекций кожи.

Лечение простое, но только после посещения врача

Казалось бы, такое неприятное зрелище должно лечиться особым образом. Но дерматолог успокаивает: достаточно лишь обработать места воспаления антисептиками и навестить врача.

Врач советует не спешить обмазывать дитя зеленкой, а быстрее вести его в поликлинику Источник: Полина Авдошина / V1.RU

Марина Шишкина предостерегает: при обнаружении инфекции стоит посетить врача как можно раньше и не спешить замазывать всё зеленкой или фукорцином. Это может смазать картину для дерматолога и помешать постановке правильного диагноза.

— Лечение здесь складывается из использования наружных антисептиков и антибактериальных препаратов, — рассказывает Марина Шишкина. — Выбор вторых определяется возрастом и локализацией степени распространения высыпаний. Если это ограниченный участок, который успели вычислить на ранних стадиях развития, то здесь достаточно сочетания анилиновых красителей и антисептиков, таких как зеленка, фукорцин, хлоргексидин.

В случае если инфекция распространилась по всему телу, к пресловутой зеленке с хлоргексидином добавятся антибактериальные препараты.