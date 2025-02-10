Как похудеть и убрать живот по методике «4-1-1»? Раскрываем секрет

Добиться осиной талии не так уж и сложно! Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Многие думают: «Ну так и быть, еще одна булочка, а после Нового года — в зал!» Они считают, что встанут пару раз на беговую дорожку, потягают гантели и легко скажут «Пока!» лишним килограммам! Если бы всё было так просто! Но и особых сложностей тут нет. Быстро похудеть можно. Главное — знать секреты. Фитнес-тренеры приоткрыли их «Доктору Питеру».

Фитнес-тренер Келли Мэтьюз считает, что справиться с лишними килограммами и добиться фигуры мечты отлично помогает методика «4-1-1».

Келли Мэтьюз — фитнес-тренер по силовым тренировкам.

По ее словам, эта схема — идеальный сбалансированный подход, благодаря ей вы работаете с силовой выносливостью мышц, в меру нагружаете сердце, активируете метаболизм и заставляете организм эффективно сжигать жир.

В чём суть методики «4-1-1»

Всё очень просто. Четыре дня вы занимаетесь силовыми тренировками, один день — кардио, а еще один день оставляете для тренировки фулбади, когда идет умеренная, но интенсивная нагрузка на всё тело.

Теперь немного подробнее.

Первые 4 дня — силовые. Это упражнения на все группы мышц, где вы работаете с дополнительным весом — гантелями, блинами, утяжелителями, штангой. Такая тренировка рассчитана на интенсивное жиросжигание и силовую выносливость мышц. Среди групповых занятий одно из самых популярных направлений называется Hot iron. Качаете пресс, ягодицы, работаете над рельефом рук.

Один день — кардио. Тренировка на выносливость. Здесь как раз надо бегать на дорожке, прыгать через скакалку и вообще делать всё, чтобы максимально себя вымотать (в рамках разумного, конечно). В фитнес-клубах есть тренировки по системе Tabata, где вы как раз можете получить кардионагрузку.

Последний день — тренировка фулбади. Упражнения на всё тело в размеренном темпе, могут содержать в себе элементы из бокса, кроссфита, латины и других направлений. Цель — мягко, но эффективно нагрузить организм. Заканчивается тренировка растяжкой.

Что вы получаете в итоге? Красивый рельеф, интенсивное сжигание жира, подтянутую фигуру. Только не забывайте отдыхать! Организму необходимо 2–3 дня на восстановление, когда вы вообще ничем не занимаетесь. Можно лишь заняться мягкой растяжкой, чтобы мышцы и суставы сказали вам спасибо.

Ранее мы рассказывали о неочевидных привычках, которые могут существенно тормозить процесс снижения веса.

Их перечисляет диетолог Виктория Гончар.

Виктория Гончар — диетолог, эндокринолог «СМ-Клиники».

1. Вы регулярно не высыпаетесь

Сон имеет критическое значение для гормонального баланса и нормального обмена веществ. Именно ночью в нашем организме синтезируются гормоны, отвечающие за регуляцию механизмов голода и насыщения. Первый — это лептин, или гормон сытости. Он вырабатывается в жировой ткани и защищает нас от переедания. Второй — это грелин, или гормон голода, который отвечает за контроль аппетита.

Кроме того, ночь — это еще и время выработки гормона мелатонина. Многие знают его как гормон сна, но, помимо качества ночного отдыха, он также отвечает за эмоциональное состояние человека. Постоянный недосып и нарушение синтеза мелатонина становятся для организма огромным стрессом, который с большой долей вероятности будет хотеться постоянно «заедать».

2. Не придаете значения скрытым калориям

Питательный завтрак, сбалансированный обед, легкий ужин с белком и овощами, никаких сладостей и сдобы — такой рацион может казаться идеальным. Но только если вы полностью честны с собой и не забываете учитывать в суточном калораже все потребляемые калории.

Свежевыжатый сок, латте с сиропом по пути на работу, незапланированный перекус фитнес-батончиком — всё это лишние калории, зачастую немалые. То же самое касается и тех ингредиентов, которыми мы заправляем пищу или используем при готовке. Так, в столовой ложке оливкового масла содержится около 130 ккал. Даже самые полезные котлеты из индейки или цыпленка перестанут быть такими уж диетическими, если пожарить их в щедром количестве масла.