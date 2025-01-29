«Почувствовала себя в фильме про Бонда»: Ярославль захватила «эпидемия микронаушников» — чем это опасно

Девять студентов обратились к врачам из-за застрявших микронаушников Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С начала 2025 года девять студентов обратились за помощью в больницу имени Соловьева в Ярославле из-за застрявших микронаушников. Увеличение числа обращений медики связывают с зимней сессией. Причем, по данным врачей, помощь нужна и учащимся вузов, и колледжей.

В этом материале разбираемся, безопасно ли пользоваться таким гаджетом для списывания.

Сколько стоит аренда

Найти микронаушник можно через сервисы онлайн-объявлений, на маркетплейсах и в небольших фирмах в городе. Стоимость аренды — от 300 рублей, купить б/у технику можно от тысячи рублей.

Судя по данным «Яндекс.Карт», в Ярославле микронаушники сдают в аренду в двух точках. Правда, как оказалось, это не специализированные магазины с техникой, а чаще всего небольшие фирмы, владельцы которых совмещают деятельность. На Большой Октябрьской гарнитуру и часы со шпаргалками выдают в обычной съемной квартире, а на улице Свердлова — в салоне груминга.

В Ярославле официально можно взять микронаушник в аренду только в двух магазинах Источник: «Яндекс.Карты»











Есть два вида микронаушников — магнитные, когда небольшой магнит помещается на барабанную перепонку, а затем достается с помощью извлекателя (магнит на тонкой ножке), и капсульные — в виде небольшой беруши. При аренде студент также получает инструкцию об использовании.

Как используют микронаушник на экзамене

Сами студенты по-разному относятся к такому способу списывания. Кто-то готов использовать технику без опасений, другие же брезгуют, переживают за здоровье и вовсе не готовы идти на ухищрения.

Студентка одного из вузов Ярославля Виктория (имя изменено. — Прим. ред.) призналась, что однажды пользовалась микронаушником на экзамене:

— У меня никогда особых проблем с учебой и сдачей сессии не было. Но однажды мы с подружкой вышли из корпуса университета и увидели на заборе объявление об аренде микронаушников для сдачи сессии. У нас как раз намечался сложный экзамен, и мы решили попробовать. Заплатили какие-то смешные деньги — несколько сотен рублей за сутки на человека, — рассказала Виктория.

В аренду выдают микрофон (на фото слева) и сам наушник с извлекателем (справа) Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Правда, нужно учитывать, что в одиночку списать с помощью микронаушника невозможно. Нужна помощь друга, который будет диктовать ответ. Кроме того, нужны заранее подготовленные ответы на вопросы. Это происходит таким образом: наушник через беспроводную связь Bluetooth подключается к телефону, вы созваниваетесь с будущим «диктором» и постоянно находитесь на связи.

— Дезинфицировать ничего не стали, даже не думали об этом. В комплекте нам вручили длинный тонкий магнит, похожий на грифель от карандаша. Нужно было закинуть наушник в ухо, а после экзамена вытащить его с помощью магнита. Я привыкла к ватным палочкам и в целом мне не пришлось куда-то глубоко запихивать палку в ухо, — добавила студентка. — У некоторых были проблемы с тем, чтобы техника нормально упала на барабанную перепонку. Моим одногруппникам приходилось трясти головой и несколько раз доставать и вставлять наушник обратно, чтобы было всё слышно.

В день экзамена, по словам девушки, они распределили роли — кто будет первый отвечать, а кто пойдет во вторую очередь.

— Пока один сидел в аудитории, другой диктовал ответ в туалете. Ощущения необычные, я почувствовала себя в фильме про Джеймса Бонда. Правда, было не очень комфортно: пока все писали билеты, в аудитории стояла полная тишина, поэтому было заметно, когда кто-то шепотом диктовал вопрос. Мне удалось списать удачно, а моя подружка запаниковала, ей сделали замечание, и она решила сдавать по старинке — отключилась и не пользовалась этой технологией. Я сдала на пятерочку, а подружка — на четыре, — заключила студентка.

Джеймс Бонд, также известный как агент 007, — вымышленный секретный агент, главный герой книг Яна Флеминга (12+) и их экранизаций.

Я почувствовала себя в фильме про Джеймса Бонда. Виктория студентка — про использование микронаушника на экзамене

«Не страшит сам процесс»

Выпускница другого вуза Ксения в беседе с 76.RU призналась, что ни разу не прибегала к такому способу:

— На мой взгляд, в том, что я не сдам экзамен, ничего страшного нет. Я бы не пошла на то, чтобы мухлевать на экзамене, а приложила бы усилия, чтобы сдать его своими силами. Меня не страшит сам процесс, сколько переживания о том, что я могу спалиться. Это же нужно еще найти человека, который будет начитывать ответ. Наверное, я бы не справилась с такой ответственностью. На мой взгляд, есть способы безопаснее, традиционнее и бюджетнее.

В вузах преподаватели уверяют, что в аудитории легко заметить тех, кто списывает. По мнению сотрудника одного из ведущих вузов Ярославской области, уметь списывать — талант особый.

— Мне кажется, чтобы суметь качественно использовать микронаушник у преподавателя на виду, нужен талант, так же как нужен талант переписать текст за нейросетью для эссе или доклада. Как правило, обман видно, особенно если работал со студентом некоторое время. Но если студент сделал так, что списал и этого никто не заметил, надо признать, это тоже навык. Конечно, я за то, чтобы учащиеся самостоятельно готовились к парам, зачетам и экзаменам, — считает преподаватель из Ярославля.

Не оценка главное, а то, что подготовка помогает уяснить материал и своими словами объяснить то, что пройдено на лекции. преподаватель из Ярославля

Мнение врача

По словам оториноларинголога больницы скорой медицинской помощи им. Соловьева Глеба Тевяшова, еще 10 лет назад застрявший в ухе микронаушник вызывал удивление среди врачей. Однако сейчас к этому привыкли.

— Изначально для нас это была казуистика, когда приходили впервые, потому что мы сами не были к такому готовы. Это началось лет девять назад. Тогда, конечно, не очень хорошо понимали, что с ними делать. А сейчас-то это уже, конечно, на постоянной основе, и для нас это теперь никакой не редкий случай, — рассказал в беседе с 76.RU Глеб Тевяшов.

В разгар сессии девять студентов обратились к медикам из-за застрявших в ушах наушниках Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Как объясняет врач, сам по себе микронаушник — это микромагнит, который при долгом нахождении в слуховом проходе может окисляться.

— И когда микронаушник окисляет барабанную перепонку, он вызывает на ней травму, которая заживает гораздо хуже, что вызывает так называемый хронический гнойно-средний отит. Изначально он вызовет травматическую перфорацию, и если она не заживает, появляется хронический гнойный средний отит. Вот это уже лечится исключительно хирургическим путем. Это одно из самых неприятных осложнений, которые могут быть. Как мы достаем? Мы достаем при помощи магнита, у нас есть специальные инструменты с магнитным наконечником, — объяснил врач.

Врачу приходится извлекать небольшой шарик Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Недолгое нахождение магнита в слуховом проходе не вредно. Осложнения могут возникнуть, если есть какие-то травмы наружного слухового прохода и барабанной перепонки. Риск также в том, что человек при попытке достать застрявший в ухе микронаушник может сам травмировать наружный слуховой проход, а потом и целостность барабанной перепонки.

— Если микронаушник находится в ухе больше четырех часов, надо, конечно же, его сразу доставать, потому что слуховой проход начнет реагировать. Это приблизительное время. В начале в принципе ничего страшного не будет. Многие пользуются такой техникой. При этом в больницу за помощью достать застрявший наушник обращаются единицы, — добавил Глеб Тевяшов.

Чаще всего среди пациентов Соловьевской больницы студенты разных вузов.

— Я не помню ни одного школьника, который приходил бы к нам с данной проблемой. Помню только студентов разных вузов. В медицинском никто не пользуется микронаушниками, конечно же, — добавил лор.

Пожаловавшихся на застрявший в ухе наушник взрослых пациентов, в том числе политиков, в практике Глеба Тевяшова не было.