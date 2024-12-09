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Здоровье Заряд белка, минералов и витаминов. Диетологи рассказали, какие сорта сыра считают самыми полезными

Заряд белка, минералов и витаминов. Диетологи рассказали, какие сорта сыра считают самыми полезными

Даже если вы считаете калории, этот продукт не должен быть под запретом

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6 комментариев

Сыр обеспечивает организм белком и кальцием

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Сыр хотя и калорийный, но очень полезный продукт. И под запретом быть не должен, даже если вы ограничиваете калории в течение дня, считают опытные диетологи. Всё потому, что сыры обеспечивают нас важнейшим нутриентом — белком, а также нужным организму кальцием. Сыр помогает пищеварению и повышает иммунитет. Есть исследование, что любителям сыра в меньшей степени грозит диабет и гипертония. Продолжительность жизни у таких людей выше.

Но какие же виды сыра наиболее полезные? Наши коллеги из «Доктора Питера» изучили мнение американских диетологов на этот счет.

Чеддер

Он легче усваивается, чем другие сыры, и поэтому отлично подходит для ежедневного употребления и подачи на праздничный стол (например, новогодний) в формате сырной тарелки. Чеддер богат кальцием, витамином B12, селеном, цинком, витамином A, белком и аминокислотами — лейцином, который, как доказано, способствует росту и восстановлению мышц.

Пармезан

Этот твердый сыр с острым солоноватым вкусом хорош и сам по себе, и в составе различных блюд. Например, при подаче овощей можно натереть его поверх блюда или использовать в составе заправки для салатов.

В пармезане очень много белка и кальция (в 30 г — 25% суточной нормы), он богат минералами, селеном например, и витамином В12. Но важно помнить, что в пармезане много соли и злоупотреблять им не стоит.

Козий сыр

Козий сыр богат белком и не содержит углеводов — идеально для тех, кто придерживается кетодиеты. В козьем сыре меньше кальция, чем в том, что сделан из коровьего молока, но в нем есть медь и рибофлавин. Он улучшает обмен веществ, полезен для нервной системы.

Согласно исследованию 2017 года, олигосахариды в козьем молоке обеспечивают кишечник полезными бактериями. Это помогает защитить организм от воспалительных процессов.

Фета

Да, он более соленый, чем другие сыры, но и менее калорийный. А еще в порции этого сыра — половина рекомендуемой суточной дозы фосфора. Этот минерал очень важен для здоровья зубов и костей.

Прекрасный ужин — паста с травами и фетой, с добавлением припущенного чеснока. Отлично сочетается фета с картофельным пюре. Попробуйте сами и насладитесь вкусами.

Полезно не всем

Добавим, что сыр способен провоцировать мигрень, поскольку в его составе есть тирамин и глутаминовая кислота. Этот продукт также рекомендуется ограничить людям с артритом, гипертонией и лишним весом.

Ранее эксперты рассказывали о майонезе, который перед праздниками закупают буквально ведрами, действительно ли этот продукт может навредить организму. Майонез считается вредным продуктом из-за его высокой калорийности: в 100 граммах может содержать 600–700 ккал. У некоторых людей рационы излишне калорийны, что приводит к увеличению массы тела и ожирению. Это, в свою очередь, фактор риска таких заболеваний, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкологические заболевания.

— Если есть майонез в умеренных количествах, то он не будет вредить. Условно один салат на Новый год ситуацию не ухудшит. Но нужно смотреть, есть ли у человека какие-то заболевания, — объяснил терапевт. — Допустим, если у человека есть проблемы с желчным пузырем либо проблемы с высоким уровнем холестерина, то, конечно, майонез из диеты лучше убрать.

Майонез также рекомендуют не употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, холецистите, панкреатите, гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменной болезни, нарушениях жирового обмена и ожирении.

Ранее мы также публиковали список продуктов, которые нужно есть вместо витаминов.

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Сыр Пармезан Белок Диетолог Молочная продукция
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Комментарии
6
Гость
1 час
когда бываю в нищей Костроме всегда просят привести сыр, объяснениям что коров мало и он пальмовый не верят, а из Иваново их ткани которые все из Китая но и этому тоже не верят Люди верят в мифы
Гость
14 минут
Сыр 🧀 вижу только на экране телевизора, или на телефоне, купить себе не могу позволить
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