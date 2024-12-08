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Здоровье эксперт Откажетесь от хлеба — навредите себе: врач объяснила, можно ли есть мучное худеющим

Откажетесь от хлеба — навредите себе: врач объяснила, можно ли есть мучное худеющим

Врач объяснила, сколько нужно есть хлеба, чтобы не навредить фигуре и здоровью

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Врач объяснила, почему хлеб полезен

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Когда девушки решают похудеть, то первым делом отказываются от мучных продуктов. Если вы решили сбросить пару лишних килограммов, хлеб есть можно и нужно. Гастроэнтеролог Эльвира Белёва, объяснила, чем полезен этот продукт и как стопроцентный отказ может навредить здоровью.

В хлебе содержатся микроэлементы и витамины, которые нужны организму, такие как селен, медь, железо и витамины группы В.

— Также в хлебе есть волокна, которое способствуют пищеварению и продвижению химуса по кишечнику. Химус — то, что мы покушали, и оно превратилось в такое жидкое содержимое в кишечнике. В хлебе есть селен, который необходим для здоровья и красоты. Я по молодости пыталась отказаться от хлеба, решила похудеть. У меня знаете как волосы начали лезть! Я больше такое не практикую и своим пациентам не рекомендую полностью отказываться от хлеба, — объясняет врач.

Цельнозерновой и ржаной хлеб полезнее пшеничного

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Эльвира Белёва советует в день съедать 30 граммов хлеба, это около трех кусочков. Также важно выбирать полезный хлеб:

— Лучше покупать цельнозерновой либо ржаной: там более грубые волокна, и пищеварительный процесс будет более гармоничным. От пшеничной муки зачастую я рекомендую отказываться, если мы не хотим набрать вес.

Ранее с гастроэнтерологом обсуждали, чем опасны чипсы и почему они приводят к онкологии и повышенному холестерину. А также что будет с организмом, если много пить кофе с молоком. И что вреднее для здоровья — майонез или кетчуп. Что приведет к проблемам с ЖКТ, если пить энергетики и колу. И правда ли, что в семечках вреда больше, чем пользы.

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