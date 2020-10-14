Не только прописанные: ярославские власти расширили список тех, кому помогут после взрыва на Батова

На заседании муниципалитета решили расширить круг тех, кто может обратиться за оплатой на съем жилья взамен квартир, пострадавших при взрыве газа на улице Батова.



— Получить данную меру социальной поддержки смогут горожане, которые имели собственность в пострадавшем доме, но не были в нём зарегистрированы; приобрели здесь квартиру, но не успели оформить право собственности и регистрацию; фактически проживали в доме на момент возникновения чрезвычайной ситуации, но не были зарегистрированы, — рассказали в мэрии Ярославля.

