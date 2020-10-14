Не только прописанные: ярославские власти расширили список тех, кому помогут после взрыва на Батова

В Ярославле после взрыва на Батова решили помочь всем жильцам дома
На заседании муниципалитета решили расширить круг тех, кто может обратиться за оплатой на съем жилья взамен квартир, пострадавших при взрыве газа на улице Батова.
— Получить данную меру социальной поддержки смогут горожане, которые имели собственность в пострадавшем доме, но не были в нём зарегистрированы; приобрели здесь квартиру, но не успели оформить право собственности и регистрацию; фактически проживали в доме на момент возникновения чрезвычайной ситуации, но не были зарегистрированы, — рассказали в мэрии Ярославля.
При этом власти уверены, что это не увеличит расходы в городском бюджете.
— Расчёт денежных средств, необходимых для предоставления данной меры социальной поддержки, произведён, исходя из количества квартир, а не из количества зарегистрированных в них граждан, — сказал мэр Ярославля Владимир Волков. — Работа с каждым жильцом, с каждой семьёй проводится в индивидуальном порядке.
Напомним, трагедия произошла 21 августа в 19:15. В одной из квартир второго подъезда взорвался газ. Взрывная волна уничтожила несколько этажей второго подъезда, под завалами обнаружили тела трех человек, в том числе мальчика восьми лет и его мамы. Второй подъезд сразу признали нежилым, так как в нём просели перекрытия с шестого по первый этажи. Первый подъезд назвали частично работоспособным, а в третий разрешили вернуться жильцам. Однако решения властей постоянно меняются. Уже после заселения людей снова попросили покинуть дом. 7 октября губернатор официально признал дом аварийным и заявил о том, что жильцы будут расселены.