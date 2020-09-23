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В Ярославской области почти месяц телевидение будет работать с перебоями

В Российской телерадиовещательной сети рассказали, с чем это связано

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Перебои в телетрансляции будут почти до конца октября

Перебои в телетрансляции будут почти до конца октября

В Ярославской области почти месяц телевидение будет работать с перебоями

В ближайший месяц в Ярославской области телевидение будет работать с перебоями: возможны помехи на телеэкранах и краткосрочные перерывы трансляции.

— Это связано с тем, что наступает период солнечной осенней интерференции, — сообщили в ярославском филиале Российской телерадиовещательной сети. — Этот период для каждой конкретной точки Земли наступает в разное время. На территории Ярославской области помехи и кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться с 27 сентября до 22 октября с 8 до 13 часов.

При этом в администрации Ростовского района уточнили, что большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. Но в некоторых случаях возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад её на пиксели и полное пропадание.

В глобальном масштабе солнечная засветка (интерференция) проявляет себя два раза в год в период 3,5 недель до и после дня весеннего и осеннего равноденствия (20–21 марта и 21–22 сентября соответственно), когда Солнце пересекает небесный экватор, рядом с которым находится «пояс Кларка» со спутниками связи, двигающимися по геостационарной орбите.

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осеньтелевидениесолнечная интерференция
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