В Ярославской области почти месяц телевидение будет работать с перебоями

В ближайший месяц в Ярославской области телевидение будет работать с перебоями: возможны помехи на телеэкранах и краткосрочные перерывы трансляции.



— Это связано с тем, что наступает период солнечной осенней интерференции, — сообщили в ярославском филиале Российской телерадиовещательной сети. — Этот период для каждой конкретной точки Земли наступает в разное время. На территории Ярославской области помехи и кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться с 27 сентября до 22 октября с 8 до 13 часов.

