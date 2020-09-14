«Ярославцы большие молодцы»: блогер-урбанист Илья Варламов впервые похвалил жителей региона

Российский блогер-урбанист Илья Варламов снова упомянул Ярославль в своём видео на YouTube. И, пожалуй, впервые — в положительном ключе. Его привлекла история с обсуждением скоростного режима. В конце августа мы публиковали колонку журналистки из Ярославля Марины Седневой о том, насколько опасно быть пешеходом в городе. В своих рассуждениях она предложила снизить скоростной режим — сделать его ниже 60 километров в час.

— Местное издание опубликовало пост и прикрепило опрос. Очень круто, что у ярославцев формируется запрос на комфортную городскую среду. Ярославцы — большие молодцы, я прямо удивлен, что движение за снижение максимальной скорости начинается в регионах, — высказался Илья Варламов.