«Ярославцы большие молодцы»: блогер-урбанист Илья Варламов впервые похвалил жителей региона

Блогер-урбанист Илья Варламов впервые похвалил жителей Ярославля
Российский блогер-урбанист Илья Варламов снова упомянул Ярославль в своём видео на YouTube. И, пожалуй, впервые — в положительном ключе. Его привлекла история с обсуждением скоростного режима. В конце августа мы публиковали колонку журналистки из Ярославля Марины Седневой о том, насколько опасно быть пешеходом в городе. В своих рассуждениях она предложила снизить скоростной режим — сделать его ниже 60 километров в час.
— Местное издание опубликовало пост и прикрепило опрос. Очень круто, что у ярославцев формируется запрос на комфортную городскую среду. Ярославцы — большие молодцы, я прямо удивлен, что движение за снижение максимальной скорости начинается в регионах, — высказался Илья Варламов.
Действительно, согласно опросу, примерно две трети проголосовавших считают, что скорость снижать нужно.
Также он назвал скорость, которую считает достаточной для города:
— Максимальная скорость в городе должна быть 50 километров в час, в жилых районах — 30 километров. Это именно та скорость, которая позволяет водителю быстро реагировать. Никаких +20 нештрафуемых километров в час быть не должно.
Ранее блогер обращал внимание на многочисленные проблемы в городе. Например, раскритиковал идею властей о расширении Ленинградского проспекта к концу Дзержинского района. Жёстко раскритиковал Ростов Великий, обвинил власти Ярославля в смерти женщины под колесами автомобиля.