«Пляски на крови»: Илья Варламов обвинил власти Ярославля в смерти женщины под колёсами минивэна

Блогер Илья Варламов уверен, что лезть под колёса машин людей заставляют чиновники Фото: Михаил Контуев, Павел Маковкин

Российский блогер Илья Варламов обратил внимание на смертельное ДТП, которое произошло в Ярославле на Московском проспекте возле торгового центра «Шоколад». Там на месте, где убрали пешеходный переход, минивэн с номерами Армении сбил пожилую женщину.

— Подаётся ликвидация очередного перехода под соусом заботы о безопасности дорожного движения, а ровно 10 дней спустя на исчезнувшем переходе сбивают человека, — пишет Илья Варламов. — Именно это произошло в Ярославле.

Блогер уверен, что в таких ДТП виноваты власти. Он довольно жёстко высказался в их адрес.



— Интересно будет посмотреть, как в возрасте 70–80 лет все эти люди, привыкшие возить свою жопу по городу исключительно на машине, пройдут лишние 100 метров. Вернее, 200, потому что есть ещё и обратный путь от перехода до пункта назначения, — рассуждает Варламов. — И вот таких крюков благодаря массовой ликвидации переходов в наших городах становится всё больше.



Урбанист уверен, что мэры российских городов, заручившись поддержкой гаишников, стимулируют людей нарушать ПДД и лезть под колёса авто.



— В итоге мы видим трагедию и две жертвы, погибшую женщину и водителя, который хоть и непреднамеренно, но убил человека, и его жизнь от этого лучше не станет, — продолжает Варламов. — А ещё у этой истории есть виновник — это люди, которые проектируют опасные улицы, люди, которые ликвидировали тут переход. Конечно, можно сколько угодно ставить заборы, убирать переходы, а потом обвинять во всём жертву.

Досталось от Ильи Варламова и читателям 76.RU. Блогер привёл несколько комментариев и высказался в сторону их авторов:



— Устроили пляски на крови: мол, сама виновата, дура, 100 метров всего пройти надо было.

Но ярославские автомобилисты стоят на своём. Они по-прежнему считают, что пешеходный переход в этом месте не нужен.

— Меня удивляет то, что Варламов апеллирует к немощности пешеходов, — сказал активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Причём в конкретном случае речь идёт о переходе к торговому центру. То есть мы можем говорить не о 200 метрах, нам же нужно не только поцеловать дверь и уйти, но и пройтись по самому ТЦ, сделать покупки, а потом уже идти обратно. На этом фоне 200 метров уже не выглядят страшной цифрой, которой нельзя пожертвовать ради безопасного перекрёстка. Аварии там случаются достаточно часто, и именно это послужило причиной закрытия перехода. Если бы он был единственным, то тогда ещё были бы вопросы. Да, комплексное решение должно выглядеть иначе. Мы убираем большегрузы, устраиваем повороты из двух рядом налево и выделяем фазу для пешеходов, но пока инфраструктура не позволяет реализовать это решение. А пройтись 50 метров до торгового центра... Не на работу, не до поликлиники.



Переход закрыли 17 января. Тогда городские власти заявили — это по согласованию с ГИБДД и для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения аварий.

— Для перехода проезжей части в этом месте будет обустроен регулируемый пешеходный переход в районе пересечения Московского проспекта с улицей Нефтяников, расположенный в 100 метрах, — пояснили в мэрии Ярославля.

Чиновники попросили горожан учесть изменения и соблюдать Правила дорожного движения.

