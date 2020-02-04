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«Пляски на крови»: Илья Варламов обвинил власти Ярославля в смерти женщины под колёсами минивэна

Блогеру возразили, встав на защиту автомобилистов

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Блогер Илья Варламов уверен, что лезть под колёса машин людей заставляют чиновники

Блогер Илья Варламов уверен, что лезть под колёса машин людей заставляют чиновники

Российский блогер Илья Варламов обратил внимание на смертельное ДТП, которое произошло в Ярославле на Московском проспекте возле торгового центра «Шоколад». Там на месте, где убрали пешеходный переход, минивэн с номерами Армении сбил пожилую женщину.

— Подаётся ликвидация очередного перехода под соусом заботы о безопасности дорожного движения, а ровно 10 дней спустя на исчезнувшем переходе сбивают человека, — пишет Илья Варламов. — Именно это произошло в Ярославле.

Блогер уверен, что в таких ДТП виноваты власти. Он довольно жёстко высказался в их адрес.

— Интересно будет посмотреть, как в возрасте 70–80 лет все эти люди, привыкшие возить свою жопу по городу исключительно на машине, пройдут лишние 100 метров. Вернее, 200, потому что есть ещё и обратный путь от перехода до пункта назначения, — рассуждает Варламов. — И вот таких крюков благодаря массовой ликвидации переходов в наших городах становится всё больше.

Урбанист уверен, что мэры российских городов, заручившись поддержкой гаишников, стимулируют людей нарушать ПДД и лезть под колёса авто.

— В итоге мы видим трагедию и две жертвы, погибшую женщину и водителя, который хоть и непреднамеренно, но убил человека, и его жизнь от этого лучше не станет, — продолжает Варламов. — А ещё у этой истории есть виновник — это люди, которые проектируют опасные улицы, люди, которые ликвидировали тут переход. Конечно, можно сколько угодно ставить заборы, убирать переходы, а потом обвинять во всём жертву.

Досталось от Ильи Варламова и читателям 76.RU. Блогер привёл несколько комментариев и высказался в сторону их авторов:

— Устроили пляски на крови: мол, сама виновата, дура, 100 метров всего пройти надо было.

Но ярославские автомобилисты стоят на своём. Они по-прежнему считают, что пешеходный переход в этом месте не нужен.

— Меня удивляет то, что Варламов апеллирует к немощности пешеходов, — сказал активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Причём в конкретном случае речь идёт о переходе к торговому центру. То есть мы можем говорить не о 200 метрах, нам же нужно не только поцеловать дверь и уйти, но и пройтись по самому ТЦ, сделать покупки, а потом уже идти обратно. На этом фоне 200 метров уже не выглядят страшной цифрой, которой нельзя пожертвовать ради безопасного перекрёстка. Аварии там случаются достаточно часто, и именно это послужило причиной закрытия перехода. Если бы он был единственным, то тогда ещё были бы вопросы. Да, комплексное решение должно выглядеть иначе. Мы убираем большегрузы, устраиваем повороты из двух рядом налево и выделяем фазу для пешеходов, но пока инфраструктура не позволяет реализовать это решение. А пройтись 50 метров до торгового центра... Не на работу, не до поликлиники.

Переход закрыли 17 января. Тогда городские власти заявили — это по согласованию с ГИБДД и для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения аварий.

— Для перехода проезжей части в этом месте будет обустроен регулируемый пешеходный переход в районе пересечения Московского проспекта с улицей Нефтяников, расположенный в 100 метрах, — пояснили в мэрии Ярославля.

Чиновники попросили горожан учесть изменения и соблюдать Правила дорожного движения.

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    происшествияПДДДТП
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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Гость
    4 фев 2020 в 11:53

    Так, ожидая аргументов о том, что показанные им примеры красивой жизни в Европе и США - это жизнь наиболее обеспеченных слоев населения (т.е. меньшинства) Варламов походя замечает - «Вы сейчас скажете, что у нас денег нет на все это. Это неправда. Дома и районы в европейских городах, показанные выше, не всегда дорогие. Примерно так выглядит и социальное жилье». Однако, простой поиск по интернету докажет вам совершенно обратное. И здесь даже не надо искать фото Детройта, изнанки полно в Париже, Лондоне, Берлине и т.п. Но дело ведь не в этом. Дело в идеологической позиции якобы внеидеологичных либералов. Идеология - "Запад нас спасет" стала для них символом веры и все, что не вписывается в западные стандарты, следует объявлять злом, проказой. Вместо того, чтобы обсуждать вопрос о том, как сделать лучше в своей стране, такие субъекты предпочитают убиваться по поводу того как все плохо, попутно обдумывая, куда бы можно "свалить". Правда тот факт, что такие "остарбайтеры" в Европе презреннее турок или арабов, разумеется, крайне печалит либеральных варламовых. Они понимают, что там они никчемны и не нужны, но здесь они жить и работать не хотят. Они могут только тявкать и поливать грязью.

    Гость
    4 фев 2020 в 11:53

    Так вот Илья Варламов – самый что ни есть представитель либеральной интеллигенции – без определенного рода занятий (будь СССР давно бы получил за тунеядство), типа блогер-фотограф, весь блог которого сводится к тому, чтобы поливать грязью русские города и Россию в целом. В любой его слезливой статейке просматриваются слюни по поводу уровня жизни на Западе и далее идет обреченная констатация, что в «этой стране» все не для людей. Примечательно только то, как избирательно Варламов подбирает фото западного «рая»… Приводить какие либо аргументы, оспаривать заявленную Варламовым позицию (являющейся не столько частным мнением, сколько феноменом мировосприятия целого класса креативных дегенератов-хипстеров беловоротничково-либеральной плесени) бессмысленно. Думаю всем очевидно. Что спор этот сугубо идеологический. Ну влюблены до безумия российские либералы в Запад. Они на него молятся и даже если и говорят о каких то его минусах, то всегда снисходительно увиливают в сторону, мол подумаешь, да и вообще это не правда.
    Симптоматично здесь то, что Варламов, либо попросту «вешает на уши лапшу», либо действительно так очарован блеском комфортной западной жизни, что не желает замечать и ее нищету.

    Гость
    4 фев 2020 в 11:45

    Редакции давно прекратить цитировать данного гражданина, как человека далекого от жизни, умеющего лишь зарабатывать на обливании грязью провинции.