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Новый прирост заражённых: оперштаб озвучил данные по коронавирусу на 24 августа

В Ярославской области COVID-19 болеют почти 800 человек

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В области каждый день выявляют новых заражённых коронавирусом

В области каждый день выявляют новых заражённых коронавирусом

Оперштаб озвучил данные по коронавирусу на 24 августа

В Ярославской области растёт количество заражённых коронавирусом. За последние сутки инфекцию выявили ещё у 39 человек.

— С начала эпидемии в регионе COVID-19 выявили у 6964 человек, — рассказали в Информационном центре по коронавирусу в России.

За сутки выздоровели 24 человека, летальных случаев нет. С начала эпидемии от коронавируса вылечились 6159 человек, погибли 32 человека.

В Ярославской области продолжает действовать масочный режим. Ограничения, которые были введены, чтобы инфекция не распространялась, частично сняты: полный список, что ещё нельзя, а что уже можно.

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COVID-19коронавирус
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