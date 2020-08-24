Новый прирост заражённых: оперштаб озвучил данные по коронавирусу на 24 августа

Оперштаб озвучил данные по коронавирусу на 24 августа
В Ярославской области растёт количество заражённых коронавирусом. За последние сутки инфекцию выявили ещё у 39 человек.
— С начала эпидемии в регионе COVID-19 выявили у 6964 человек, — рассказали в Информационном центре по коронавирусу в России.
За сутки выздоровели 24 человека, летальных случаев нет. С начала эпидемии от коронавируса вылечились 6159 человек, погибли 32 человека.
В Ярославской области продолжает действовать масочный режим. Ограничения, которые были введены, чтобы инфекция не распространялась, частично сняты: полный список, что ещё нельзя, а что уже можно.