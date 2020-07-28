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В Ярославле включат фонтаны: расписание работы

Где и когда можно будет охладиться в жару

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Фонтаны снова будут работать

Фонтаны снова будут работать

В Ярославле мэрия города спустя три месяца решила все-таки включить городские фонтаны. С 30 июля все они должны заработать, наконец, в полную силу.

По традиции, в Ярославле фонтаны включали ежегодно в мае месяце, с приходом летней погоды. Однако, в этом году городские власти приняли решение не включать фонтаны весной из-за пандемии коронавируса.

В начале июля департамент городского хозяйства решил включить два центральных фонтана в центре города, но остальные оставались нерабочими целый месяц.

В мэрии Ярославля дали расписание работы фонтанов:

  • на Стрелке: суббота — с 10:00 до 22:00, воскресенье — с 10:00 до 20:00;
  • фонтаны у правительства области в Демидовском сквере — с четверга по воскресенье.

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