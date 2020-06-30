«Потом возмущаетесь, что вокруг бардак»: в Ярославле автомобилисты раскатали пляж колесами машин

В социальных сетях ярославцы обсуждают автомобилистов, которые постоянно приезжают потусоваться возле Которосли на Центральном пляже. Причём заезжают туда они прямо на машинах.



— Раньше там цепь была натянута, но теперь её нет, — возмущается читатель 76.RU Михаил Краснов. — И люди стали заезжать туда прямо на машинах.



Общественники тоже возмущены таким поведением автомобилистов.



— Я к таким поступкам отношусь очень плохо, — поделился мнением глава ярославского фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Денис Харитонов. — Там вообще никаких машин быть не должно. Это зона отдыха.



Не поддерживают таких людей и сами автомобилисты из сообщества «Дороги Ярославля».



— Эти же люди потом сами возмущаются тем, что вокруг бардак и нет благоустройства, — считает активист Темур Абдуллаев. — Я считаю, что таких нужно штрафовать.



Власти о проблеме знают. И обещают остановить это.



— Цепь вешали неоднократно, постоянно срезают. Прорабатывается вопрос об установке шлагбаума, — ответили в мэрии Ярославля.

