«Потом возмущаетесь, что вокруг бардак»: в Ярославле автомобилисты раскатали пляж колесами машин

В социальных сетях ярославцы обсуждают автомобилистов, которые постоянно приезжают потусоваться возле Которосли на Центральном пляже. Причём заезжают туда они прямо на машинах.
— Раньше там цепь была натянута, но теперь её нет, — возмущается читатель 76.RU Михаил Краснов. — И люди стали заезжать туда прямо на машинах.
Общественники тоже возмущены таким поведением автомобилистов.
— Я к таким поступкам отношусь очень плохо, — поделился мнением глава ярославского фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Денис Харитонов. — Там вообще никаких машин быть не должно. Это зона отдыха.
Не поддерживают таких людей и сами автомобилисты из сообщества «Дороги Ярославля».
— Эти же люди потом сами возмущаются тем, что вокруг бардак и нет благоустройства, — считает активист Темур Абдуллаев. — Я считаю, что таких нужно штрафовать.
Власти о проблеме знают. И обещают остановить это.
— Цепь вешали неоднократно, постоянно срезают. Прорабатывается вопрос об установке шлагбаума, — ответили в мэрии Ярославля.
Напомним, после проверки проб воды и песка на трёх официальных пляжах в Ярославле разрешили купаться только на одном — в Тверицах. Вода на Центральном пляже и в посёлке Норское слишком грязная и заражённая микробами и бактериями. Поэтому на тех пляжах, где купание запрещено, вывесили чёрные шары. О пробах воды из популярных карьеров в Ярославле ничего не известно.