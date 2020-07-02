Семь штрафов за скорость: водителя, погубившего в ДТП двух человек, простили их родные

В Ярославском районном суде прошло слушание по делу Константина Мартынченко, которого обвиняли в совершении смертельной аварии в сентябре 2019 года. ДТП было страшным — одну из машин раскурочило, в ней погибли двое друзей, ехавших на день рождения: 28-летний Алексей Хабаров и 34-летний Иван Рябов. У Ивана остались 13-летняя дочка и жена Екатерина. Пострадал в аварии и друг обвиняемого, который находился с ним в одной машине.

В суд на заседание пришла жена погибшего Ивана Рябова.

Гособвинителя слушать было тяжело — он перечислял множественные травмы, из-за которых скончались Алексей и Иван.