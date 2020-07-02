Семь штрафов за скорость: водителя, погубившего в ДТП двух человек, простили их родные

В Ярославском районном суде прошло слушание по делу Константина Мартынченко, которого обвиняли в совершении смертельной аварии в сентябре 2019 года. ДТП было страшным — одну из машин раскурочило, в ней погибли двое друзей, ехавших на день рождения: 28-летний Алексей Хабаров и 34-летний Иван Рябов. У Ивана остались 13-летняя дочка и жена Екатерина. Пострадал в аварии и друг обвиняемого, который находился с ним в одной машине.
В суд на заседание пришла жена погибшего Ивана Рябова.
Гособвинителя слушать было тяжело — он перечислял множественные травмы, из-за которых скончались Алексей и Иван.
— Размозжение мозговой ткани, множественные разрывы сердца и селезенки, расхождение костей таза, — от некоторых формулировок становилось жутко.
На оглашение всех травм ушло около 15 минут. Слушая перечисления, жена погибшего отвернулась к стене. Адвокат Екатерины наклонился к ней и спросил, всё ли хорошо. Женщина кивнула. Подсудимый свел руки в замок, сжав пальцы.
После этого обвинитель начал читать характеристики подсудимого. Среди них были характеристики из военной части, где он служил, из университета, а также с места работы. Везде о Мартынченко отзывались положительно.
— Подсудимый заключил соглашение с Рябовой, женщине возмещен ущерб в размере
Позже слово дали Мартынченко. Молодой человек встал со скамьи.
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— Я признаюсь, что от моих неправильных действий пострадали и погибли люди. Приношу извинения Екатерине, дочери Ивана, всем, кто испытал страдания.
Судья дала слово потерпевшей, женщина попросила адвоката ответить за нее.
— Екатерина Александровна простила подсудимого, он загладил причиненный вред. Мы примирились и не желаем ему наказания.
Следующим начал говорить адвокат подсудимого.
— Мой подзащитный повел себя как мужчина и не начал сваливать вину на погибших, как это бывает в судебной практике. Вместе с другом в тот роковой день они ехали сдавать сессию в Брянск. Я постоянно езжу мимо места ДТП и не понимаю, как можно было в таком месте вылететь на встречную полосу. Это не умышленное нарушение правил, а провидение господне. То, что потерпевшая сторона просит отменить наказание, — это редкость. Просим суд о снисхождении.
— Ваша честь, вину признаю, раскаиваюсь, прошу не наказывать строго, дать мне шанс, — подытожил обвиняемый.
Через час Константина Мартынченко признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и назначили два года лишения свободы условно. Прав лишили на полтора года.