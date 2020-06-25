Сотрудники будут дежурить на участках: изменили график голосования по поправкам в Конституцию

В работу избирательных комиссий, которые задействованы в голосовании по поправкам в Конституцию, внесли изменения. Об этом сообщили в избиркоме Ярославской области.



Ещё на прошлой неделе говорили о том, что комиссии в период с 25 июня по 1 июля будут работать по нескольку часов в день. Но 23 июня ЦИК решил приравнять время работы в эти дни ко времени в основной день голосования — 1 июля.



— Участковые комиссии организуют в эти дни на всех 826 постоянных участках региона дежурство членов избирательных комиссий с 8 до 20 часов, — рассказал председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

