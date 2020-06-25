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Сотрудники будут дежурить на участках: изменили график голосования по поправкам в Конституцию

В избиркоме Ярославской области рассказали, когда можно проголосовать

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Проголосовать по поправкам в Конституцию можно с 25 июня по 1 июля включительно

Проголосовать по поправкам в Конституцию можно с 25 июня по 1 июля включительно

В работу избирательных комиссий, которые задействованы в голосовании по поправкам в Конституцию, внесли изменения. Об этом сообщили в избиркоме Ярославской области.

Ещё на прошлой неделе говорили о том, что комиссии в период с 25 июня по 1 июля будут работать по нескольку часов в день. Но 23 июня ЦИК решил приравнять время работы в эти дни ко времени в основной день голосования — 1 июля.

— Участковые комиссии организуют в эти дни на всех 826 постоянных участках региона дежурство членов избирательных комиссий с 8 до 20 часов, — рассказал председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Напомним, голосование с 25 июня объявили для того, чтобы 1 июля на участках не было очередей. Также голосование будут проводить во дворах. Параллельно с голосованием по поправкам в Конституцию в Ярославле пройдёт народный выбор двух районов, где в 2021 году построят новые спортивно-игровые площадки.

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голосованиеКонституция
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