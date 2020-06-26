«Голосование — сова, натянутая на глобус»: что ярославцы думают о поправках в Конституцию. Видео

Несколько месяцев вся страна обсуждает поправки в Конституцию. Вокруг голосования разгорелись споры, люди разделились во мнениях касаемо необходимости и легитимности процедуры. Тем не менее с 25 июня стартовала неделя голосования по поправкам. Из-за пандемии коронавируса проголосовать в этот раз можно не только на избирательном участке, но и дома, а также прямо во дворе.



В преддверии начала голосования мы решили пройтись по улицам города и поговорить с жителями. Что ярославцы думают о поправках? Знают ли их содержание? Доверяют ли голосованию? Ответы — в сюжете 76.RU