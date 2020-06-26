26 июня пятница
СЕЙЧАС +21°С
usd 69.47
eur 78.06
Тема дня Симптомы COVID остаются после выздоровления

Все новости

Все новости
Город Фоторепортаж

«Голосование — сова, натянутая на глобус»: что ярославцы думают о поправках в Конституцию. Видео

Смотрим, как ярославцы относятся к голосованию

1 455
33 Обсудить

Поделиться

Голосование будет идти почти неделю

Голосование будет идти почти неделю

Несколько месяцев вся страна обсуждает поправки в Конституцию. Вокруг голосования разгорелись споры, люди разделились во мнениях касаемо необходимости и легитимности процедуры. Тем не менее с 25 июня стартовала неделя голосования по поправкам. Из-за пандемии коронавируса проголосовать в этот раз можно не только на избирательном участке, но и дома, а также прямо во дворе.

В преддверии начала голосования мы решили пройтись по улицам города и поговорить с жителями. Что ярославцы думают о поправках? Знают ли их содержание? Доверяют ли голосованию? Ответы — в сюжете 76.RU

Видео: Елена Вахрушева

О сути поправок можно почитать тут.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

голосование за поправки в КонституциюЯрославльсоцопросголосование
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (33)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!