Михаил Костров

— Если у них в Москве почти все по домам сидели, ещё не значит, что везде так было. У меня почти все знакомые работали в «нерабочие дни», и я работал. Я только пару человек знаю, кто дома сидел все это время, да и те периодически выходили работать. Впрочем, мне в новогодние праздники, скорее всего, придётся работать и без решений Совфеда.

Екатерина Кужукина

— Не знают уже, как хуже сделать народу. За квартплату поднимают плату, зарплату не увеличивают, ещё и отдыха законного лишают. И так народ обозлён на наше правительство. Они ещё усугубляют обстановку.

Гость

— Праздники праздниками, многие уезжают в другие регионы, чтобы провести время с родными, чего они были лишены в майские праздники из-за указов властей и принудительной самоизоляции, кто-то еще и без полноценного отпуска остался.

Марина Иванова

— Новогодние праздники укорачивают, а новые придумывают! Нельзя было голосование за поправки и перенесенный парад сделать в воскресенье? Сделали посреди недели! И так полстраны без работы столько сидели!

