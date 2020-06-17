Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил законопроект о сокращении новогодних выходных дней в 2021 году, чтобы компенсировать вынужденные нерабочие дни, образовавшиеся из-за пандемии коронавируса.
Отдыхать предлагается с 1 по 3 января, а также 7 января. Все остальные дни сделать рабочими. Законопроект уже отправлен в Министерство труда и социальной науки. Эта идея вызвала масштабные обсуждения. Многие ярославцы, например, недоумевают, почему у них хотят отнять зимние каникулы, ведь они продолжали работать весь режим самоизоляции. Так, в голосовании 76.RU из 1694 человек 61,6% против сокращения каникул, поддержали идею 29,2%.
Михаил Костров
— Если у них в Москве почти все по домам сидели, ещё не значит, что везде так было. У меня почти все знакомые работали в «нерабочие дни», и я работал. Я только пару человек знаю, кто дома сидел все это время, да и те периодически выходили работать. Впрочем, мне в новогодние праздники, скорее всего, придётся работать и без решений Совфеда.
Екатерина Кужукина
— Не знают уже, как хуже сделать народу. За квартплату поднимают плату, зарплату не увеличивают, ещё и отдыха законного лишают. И так народ обозлён на наше правительство. Они ещё усугубляют обстановку.
Гость
— Праздники праздниками, многие уезжают в другие регионы, чтобы провести время с родными, чего они были лишены в майские праздники из-за указов властей и принудительной самоизоляции, кто-то еще и без полноценного отпуска остался.
Марина Иванова
— Новогодние праздники укорачивают, а новые придумывают! Нельзя было голосование за поправки и перенесенный парад сделать в воскресенье? Сделали посреди недели! И так полстраны без работы столько сидели!
Гостья
— 2 и 3 января — суббота и воскресенье. Сделали бы лучше еще 31 декабря выходным, всё равно в этот день никто не работает особо.
Гость
— Вынужденные дни — нерабочие из-за пандемии — это не отдых. У многих нервы, наоборот, расшатались. А новогодних праздников и отдыха люди всегда ждут.
Есть и те, кто поддерживают эту идею.
Гость
— Давно пора, наплодили поколения лодырей.
Юра Криков
— Три дня много, двух дней вполне достаточно. Страна и так ничего не производит практически, одни офисники вокруг.
Доротея Надеждина
— Нормально, но надо, чтобы 31 декабря навсегда обязательно стал выходным днём.