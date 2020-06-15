Какой режим действует, что уже открыто и что будет с поликлиниками - объясняем коротко и просто

С 15 июня хотели уже потихоньку возвращать поликлиники к привычному режиму работы. Но передумали. Записываться сегодня к доктору бесполезно.



15 июня вновь начнут выезжать в отдаленные населённые пункты мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), затем постепенно начнут приём в поликлиниках узкие специалисты по ключевым профилям: кардиология, онкология, эндокринология. Ориентировочно это произойдёт в середине недели.

