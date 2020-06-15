Какой режим действует, что уже открыто и что будет с поликлиниками - объясняем коротко и просто

1
Какой режим в Ярославле и области сейчас действует
Сейчас мы живём в режиме повышенной готовности. В четверг, 11 июня губернатор продлил ограничительные меры до 22 июня (но до этого их смягчал.) Плюс продолжает действовать масочный режим. Это значит, что в магазинах и такси вы обязаны надевать маску. По городу ходят рейды. Мало кого наказывают, нарушители в основном отделываются предупреждениями. Но уже были и штрафы. Пожилым людям рекомендовано оставаться в самоизоляции, но это уже не обязательное требование.
2
Что работает, а что ещё нет
Живём пока в прежнем формате:
- парикмахерские, мастерские, магазины, бани и небольшие магазины площадью до 400 кв. м. и с отдельным входом работают;
- рестораны, бары, кафе — пока только на самовынос и доставку;
- кинотеатры не работают (за исключением автокинотеатра — им Роспотребнадзор разрешил);
- торговые центры не работают. В зданиях торговых центров разрешена деятельность магазинов, реализующих продукты питания и товары первой необходимости, аптек, салонов сотовой связи, салонов красоты, парикмахерских;
- МФЦ работают по записи;
- в детсадах до сих пор — дежурные группы.
3
Что с поликлиниками
С 15 июня хотели уже потихоньку возвращать поликлиники к привычному режиму работы. Но передумали. Записываться сегодня к доктору бесполезно.
15 июня вновь начнут выезжать в отдаленные населённые пункты мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), затем постепенно начнут приём в поликлиниках узкие специалисты по ключевым профилям: кардиология, онкология, эндокринология. Ориентировочно это произойдёт в середине недели.