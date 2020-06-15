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Тема дня Что открыто, а что нет - всё о режиме в Ярославле
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Какой режим действует, что уже открыто и что будет с поликлиниками - объясняем коротко и просто

Смотрим, как Ярославль живёт с этого понедельника

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Расслабляться рано — за нарушение масочного режима могут и отрафовать

Расслабляться рано — за нарушение масочного режима могут и отрафовать

Друзья, коронавирусная история тянется так долго и так дергано, что немудрено запутаться, что вообще происходит. Режим ограничений то смягчают, то продлевают… Чтобы всё было ясно в голове, раскладываем по полочкам, как живём с сегодняшнего дня.

1

Какой режим в Ярославле и области сейчас действует

Сейчас мы живём в режиме повышенной готовности. В четверг, 11 июня губернатор продлил ограничительные меры до 22 июня (но до этого их смягчал.) Плюс продолжает действовать масочный режим. Это значит, что в магазинах и такси вы обязаны надевать маску. По городу ходят рейды. Мало кого наказывают, нарушители в основном отделываются предупреждениями. Но уже были и штрафы. Пожилым людям рекомендовано оставаться в самоизоляции, но это уже не обязательное требование.

2

Что работает, а что ещё нет

Живём пока в прежнем формате:

  • парикмахерские, мастерские, магазины, бани и небольшие магазины площадью до 400 кв. м. и с отдельным входом работают;
  • рестораны, бары, кафе — пока только на самовынос и доставку;
  • кинотеатры не работают (за исключением автокинотеатра — им Роспотребнадзор разрешил);
  • торговые центры не работают. В зданиях торговых центров разрешена деятельность магазинов, реализующих продукты питания и товары первой необходимости, аптек, салонов сотовой связи, салонов красоты, парикмахерских;
  • МФЦ работают по записи;
  • в детсадах до сих пор — дежурные группы.

3

Что с поликлиниками

С 15 июня хотели уже потихоньку возвращать поликлиники к привычному режиму работы. Но передумали. Записываться сегодня к доктору бесполезно.

15 июня вновь начнут выезжать в отдаленные населённые пункты мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), затем постепенно начнут приём в поликлиниках узкие специалисты по ключевым профилям: кардиология, онкология, эндокринология. Ориентировочно это произойдёт в середине недели.

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