Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о режиме, который будет действовать на следующей неделе до 22 июня. В документе сказано, что все ограничительные меры, введённые указом губернатора Дмитрия Миронова, были продлены.



По-прежнему запрещены проведение досуговых, развлекательных и других массовых мероприятий и их посещение. Гражданам в возрасте старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.



Организации и индивидуальные предприниматели с 16 по 22 июня продолжают функционировать в том же режиме, что и неделей ранее. Изменения о продлении его внесены в соответствующее постановление правительства области. Работодатели обязаны обеспечить вызванных на места сотрудников масками или респираторами.

