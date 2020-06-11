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Тема дня Продлили ограничения: как будем жить

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о режиме, который будет действовать на следующей неделе до 22 июня. В документе сказано, что все ограничительные меры, введённые указом губернатора Дмитрия Миронова, были продлены.

По-прежнему запрещены проведение досуговых, развлекательных и других массовых мероприятий и их посещение. Гражданам в возрасте старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Организации и индивидуальные предприниматели с 16 по 22 июня продолжают функционировать в том же режиме, что и неделей ранее. Изменения о продлении его внесены в соответствующее постановление правительства области. Работодатели обязаны обеспечить вызванных на места сотрудников масками или респираторами.

В зданиях торговых центров разрешена деятельность магазинов, реализующих продукты питания и товары первой необходимости, аптек, салонов сотовой связи, салонов красоты, парикмахерских и других субъектов сферы услуг. Торговля непродовольственными товарами разрешена только в помещениях площадью не более 400 квадратных метров, обязательно наличие отдельного входа.

Получить услуги в многофункциональных центрах и центрах занятости населения граждане могут только по предварительной записи.

В детских садах продолжат работу дежурные группы.

Деятельность учреждений культуры, спорта, досуга и развлечений должна быть организована без очного присутствия посетителей. Тренировки разрешены для представителей сборных команд России и регионов, профессиональных спортклубов. Профессиональные спортивные лиги могут проводить соревнования без присутствия зрителей при наличии соответствующих решений со стороны спортивных федераций.

Ранее глава региона заявил, что в регионе началось поэтапное снятие ограничений. Послабления будут вводиться постепенно, исходя из эпидемиологической обстановки.

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