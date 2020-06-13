В Ярославской области власти рассказали, что больницы и поликлиники с 15 июня начнут возвращаться в привычный формат работы, чтобы помогать не только больным с коронавирусом и острыми заболеваниями, но и всем остальным. Планы никто пока не отменял, но процесс немного затягивается.



— Мы пока не можем сказать, когда заработаем в полноценном режиме, — говорят врачи. — Но штурмовать больницы и поликлиники в понедельник смысла точно нет — приёма не будет.



В оперативном штабе просят людей отнестись к ситуации с пониманием и говорят, что скоро всё же можно будет попасть на плановый приём. Плановый приём будут возобновлять постепенно. С 15 июня вновь начнут выезжать в отдаленные населённые пункты мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), затем постепенно начнут приём в поликлиниках узкие специалисты по ключевым профилям: кардиология, онкология, эндокринология. Ориентировочно это произойдёт в середине следующей недели.

