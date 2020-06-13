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Из-за распространения коронавируса в России&nbsp; поликлиники и больницы Ярославской области перешли работать в особый режим

Из-за распространения коронавируса в России  поликлиники и больницы Ярославской области перешли работать в особый режим

В Ярославской области власти рассказали, что больницы и поликлиники с 15 июня начнут возвращаться в привычный формат работы, чтобы помогать не только больным с коронавирусом и острыми заболеваниями, но и всем остальным. Планы никто пока не отменял, но процесс немного затягивается.

— Мы пока не можем сказать, когда заработаем в полноценном режиме, — говорят врачи. — Но штурмовать больницы и поликлиники в понедельник смысла точно нет — приёма не будет.

В оперативном штабе просят людей отнестись к ситуации с пониманием и говорят, что скоро всё же можно будет попасть на плановый приём. Плановый приём будут возобновлять постепенно. С 15 июня вновь начнут выезжать в отдаленные населённые пункты мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), затем постепенно начнут приём в поликлиниках узкие специалисты по ключевым профилям: кардиология, онкология, эндокринология. Ориентировочно это произойдёт в середине следующей недели.

— Постоянно будет проводиться мониторинг эпидемиологической обстановки, и если она не будет ухудшаться, то возобновят работу и специалисты других профилей, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о режиме, который будет действовать на следующей неделе. Мы уже рассказывали, какие ограничительные меры введены в регионе.

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