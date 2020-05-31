«На что мы с детьми жить должны?»: реакция соцсетей на продление коронавирусных ограничений

В пятницу глава Ярославской области Дмитрий Миронов объявил о продлении коронавирусных ограничений. Ярославцы бурно отреагировали. Публикуем подборку ярких мнений:
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— Магазины одежды и обуви можно было б и открыть, в них, по сравнению с продуктовыми, столько народу не ходит.
Гость
— Не понимаю, чем фитнес-клубы опаснее общественного транспорта, а магазины одежды — продуктовых магазинов? Чем вообще руководствуется губернатор, продлевая ограничения? И долго это будет продолжаться? Все равно толку мало.
Наталья
— Ходить не в чем, в интернете покупать кота в мешке не хочу.
Людмила
— Почему не могут работать магазины с маленькой площадью, вне торгово-развлекательных центров. Людей много не заходит. В продовольственных гораздо больше общения. Мы и наши дети должны жить на 12 000 рублей субсидий? Затянули этот ваш режим. Сами попробуйте существовать.
Гость
— Плетите лапти господа.
Гость
— Не открываются магазины из-за скопления людей, а как же маршрутки, когда утром едешь на работу и стоишь рука к руке?
Галина Романова
— Да плевать уже на кафе и кино! Дайте людям одеться и обуться!
Всё о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.