«На что мы с детьми жить должны?»: реакция соцсетей на продление коронавирусных ограничений

Наталья



— Ходить не в чем, в интернете покупать кота в мешке не хочу.



Людмила



— Почему не могут работать магазины с маленькой площадью, вне торгово-развлекательных центров. Людей много не заходит. В продовольственных гораздо больше общения. Мы и наши дети должны жить на 12 000 рублей субсидий? Затянули этот ваш режим. Сами попробуйте существовать.



Гость



— Плетите лапти господа.



Гость



— Не открываются магазины из-за скопления людей, а как же маршрутки, когда утром едешь на работу и стоишь рука к руке?



Галина Романова



— Да плевать уже на кафе и кино! Дайте людям одеться и обуться!

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