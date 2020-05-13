В Ярославле 12 мая спасатели МЧС провели дезинфекцию надземных пешеходных переходов, а также здания Областной станции переливания крови и прилегающую к ней территорию. Обрабатывали хлорсодержащими веществами.

— В данный момент рассматриваются вопросы оказания помощи при дезинфекции других социально значимых объектов и мест массового пребывания ярославцев, — сказали в МЧС по Ярославской области.