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Для обработки используется&nbsp;хлорсодержащий состав&nbsp;

Для обработки используется хлорсодержащий состав 

В Ярославле 12 мая спасатели МЧС провели дезинфекцию надземных пешеходных переходов, а также здания Областной станции переливания крови и прилегающую к ней территорию. Обрабатывали хлорсодержащими веществами.

— В данный момент рассматриваются вопросы оказания помощи при дезинфекции других социально значимых объектов и мест массового пребывания ярославцев, — сказали в МЧС по Ярославской области.

Неделю назад в городе обработали подземные переходы и вокзалы. К этой работе привлекают даже военных спецподразделений.

Напомним, в Ярославской области режим самоизоляции длится до 15 мая. С 16 мая становится обязательным ношение медицинских масок в общественных местах (список).

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дезинфекцияЯрославльнадземный переходМСЧ
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