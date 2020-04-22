23 апреля четверг
СЕЙЧАС +2°С
usd 77.04
eur 83.68
Тема дня Беременная скрыла, что больна коронавирусом
СЕЙЧАС +2°С
usd 77.04
eur 83.68

Все новости

Все новости
Врачи, которые принимали у женщины роды, отправлены в самоизоляцию

Врачи, которые принимали у женщины роды, отправлены в самоизоляцию

Оперативный штаб по коронавирусу в Ярославской области сообщил, что в Рыбинске беременная женщина скрыла от врачей диагноз COVID-19. После того как роды закончились, медики обнаружили у нее симптомы коронавируса. Позднее девушка призналась, что больна. И из-за этого всех медиков, контактировавших с ней, отправили в самоизоляцию.

Мнения ярославцев разделились. Большинство обвинило женщину в безответственном поведении, однако нашлись и те, кто встал на ее сторону.

Гость:

— А почему при положительном тесте она не в больнице под наблюдением, тем более что беременная? Или нам власти что-то не говорят?

Гость:

— У них что, нет базы со списком заразившихся по области? Если так, то она сволочь просто. И так врачей мало.

Своя:

— Вот пример того, что каждый думает только о себе. Плевать на всех остальных (врачей, медсестер, других рожениц). Вот поэтому случаи заражения растут.

Гость:

— Взрослые хуже детей. Бестолковые какие-то.


Вера:

— Что ее судить? Испугалась. Ведь есть врачи, которые делали анализы. Можно помочь девушке, ведь она в таком положении. Всем здоровья!

Александр:

— Дайте ей 7 лет строгого режима, чтоб другие начали думать головой. Мозгов вообще нет. Медиков и так не хватает, а она еще 7 человек отправила в изоляцию. Надеюсь, хоть живы будут.

Лизавета:

— Шокирует. Еще пара таких случаев, и я рожать останусь дома!

Наталия:

— Ну строгача ей, а ребенка в детдом! В следующий раз будет головой думать, а не только о себе!

Елена:

— Что вы все как животные относитесь? Это ваша медицина. Не надо девушку виновной делать, это медики её дома оставили. Сейчас много случаев заражения в больницах, беременной сказали сидеть дома, она это и делала. А вот родным, проживающим с ней: «Ходите на работу». Где логика? Так что не придумывайте. Здоровья маме и малышу!

По данным на 22 апреля 2020 года, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 228 человек. За сутки COVID-19 выявили у 41 человека, один из заболевших умер в госпитале, 18 пациентов полностью выздоровели. На лечении в регионе находятся 209 человек.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирускоронавирус в Ярославлебеременная
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (11)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!