Гость:

— У них что, нет базы со списком заразившихся по области? Если так, то она сволочь просто. И так врачей мало.

Своя:

— Вот пример того, что каждый думает только о себе. Плевать на всех остальных (врачей, медсестер, других рожениц). Вот поэтому случаи заражения растут.



Гость:



— Взрослые хуже детей. Бестолковые какие-то.







Вера:



— Что ее судить? Испугалась. Ведь есть врачи, которые делали анализы. Можно помочь девушке, ведь она в таком положении. Всем здоровья!



Александр:



— Дайте ей 7 лет строгого режима, чтоб другие начали думать головой. Мозгов вообще нет. Медиков и так не хватает, а она еще 7 человек отправила в изоляцию. Надеюсь, хоть живы будут.



Лизавета:



— Шокирует. Еще пара таких случаев, и я рожать останусь дома!



Наталия:



— Ну строгача ей, а ребенка в детдом! В следующий раз будет головой думать, а не только о себе!



Елена:



— Что вы все как животные относитесь? Это ваша медицина. Не надо девушку виновной делать, это медики её дома оставили. Сейчас много случаев заражения в больницах, беременной сказали сидеть дома, она это и делала. А вот родным, проживающим с ней: «Ходите на работу». Где логика? Так что не придумывайте. Здоровья маме и малышу!