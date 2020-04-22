Оперативный штаб по коронавирусу в Ярославской области сообщил, что в Рыбинске беременная женщина скрыла от врачей диагноз COVID-19. После того как роды закончились, медики обнаружили у нее симптомы коронавируса. Позднее девушка призналась, что больна. И из-за этого всех медиков, контактировавших с ней, отправили в самоизоляцию.
Мнения ярославцев разделились. Большинство обвинило женщину в безответственном поведении, однако нашлись и те, кто встал на ее сторону.
Гость:
— А почему при положительном тесте она не в больнице под наблюдением, тем более что беременная? Или нам власти что-то не говорят?
Гость:
— У них что, нет базы со списком заразившихся по области? Если так, то она сволочь просто. И так врачей мало.
Своя:
— Вот пример того, что каждый думает только о себе. Плевать на всех остальных (врачей, медсестер, других рожениц). Вот поэтому случаи заражения растут.
Гость:
— Взрослые хуже детей. Бестолковые какие-то.
Вера:
— Что ее судить? Испугалась. Ведь есть врачи, которые делали анализы. Можно помочь девушке, ведь она в таком положении. Всем здоровья!
Александр:
— Дайте ей 7 лет строгого режима, чтоб другие начали думать головой. Мозгов вообще нет. Медиков и так не хватает, а она еще 7 человек отправила в изоляцию. Надеюсь, хоть живы будут.
Лизавета:
— Шокирует. Еще пара таких случаев, и я рожать останусь дома!
Наталия:
— Ну строгача ей, а ребенка в детдом! В следующий раз будет головой думать, а не только о себе!
Елена:
— Что вы все как животные относитесь? Это ваша медицина. Не надо девушку виновной делать, это медики её дома оставили. Сейчас много случаев заражения в больницах, беременной сказали сидеть дома, она это и делала. А вот родным, проживающим с ней: «Ходите на работу». Где логика? Так что не придумывайте. Здоровья маме и малышу!
По данным на 22 апреля 2020 года, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели