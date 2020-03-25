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«Тяжело менять уклад жизни»: губернатор Ярославского региона — о ситуации с коронавирусом

О том, что уже сделано в регионе и с чем приходится смириться, рассказал Дмитрий Миронов

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Ярославцам, приехавшим из-за рубежа, нужно соблюдать двухнедельный карантин

Ярославцам, приехавшим из-за рубежа, нужно соблюдать двухнедельный карантин

В России с каждым днем жителей, зараженным коронавирусом, все больше. Узнав о том, что нужно отсидеться дома, многие побежали в магазин, чтобы закупиться едой на несколько недель вперед. В Ярославской области в какой-то момент воцарилась паника, однако власти рассказали, что поддаваться ей не стоит.

— Сейчас в регионе ситуация контролируемая. Есть только один заболевший, который находится на лечении в медицинских учреждениях Ярославской области, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Глава региона считает, что все необходимое у нас есть, а главная задача — сделать так, чтобы новая коронавирусная инфекция не распространялась. Для этого делают все необходимое: школьников отправили на каникулы, а затем они перейдут на дистанционное обучение, студенты же в такой форме учатся уже неделю. Однако, помимо этих мер, начали закрываться кафе и рестораны.

— Сейчас многие предприниматели ограничили посещение своих заведений, ресторанов, кафе, кинотеатров, отменены культурные мероприятия. Люди стали меньше ходить в кино, музеи. Да, тяжело поменять уклад жизни, который был уже состоявшимся, — сказал Миронов. — Нам нужно это просто пережить.

По мнению властей, особый риск представляют люди, приехавшие из-за рубежа. Таким ярославцам нужно соблюдать двухнедельный карантин. Недавно в Ярославле поймали женщину, которая сбежала из карантина. Ей грозит наказание.

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