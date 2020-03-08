В Ярославле женщина купила квартиру вместе с жильцами

В Ярославле женщина купила квартиру, но заехать в неё не смогла, потому что в ней уже жили люди. При этом сделка была оформлена законно и правильно.



— Оказалось, что в квартире проживали бывшие собственники, — сообщили в Управлении ФССП России по Ярославской области. — Они не исполнили свои финансовые обязательства перед кредитной организацией, и за многомиллионные долги квартира была арестована и реализована с торгов. Новой собственнице ничего не оставалось, как обратиться в суд с иском о выселении незаконных жильцов.

