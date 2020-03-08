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В Ярославле женщина купила квартиру вместе с жильцами

Судебные приставы рассказали подробности этой истории

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Выселять людей владелица квартиры пришла вместе с судебными приставами

Выселять людей владелица квартиры пришла вместе с судебными приставами

В Ярославле женщина купила квартиру, но заехать в неё не смогла, потому что в ней уже жили люди. При этом сделка была оформлена законно и правильно.

— Оказалось, что в квартире проживали бывшие собственники, — сообщили в Управлении ФССП России по Ярославской области. — Они не исполнили свои финансовые обязательства перед кредитной организацией, и за многомиллионные долги квартира была арестована и реализована с торгов. Новой собственнице ничего не оставалось, как обратиться в суд с иском о выселении незаконных жильцов.

Судебный пристав неоднократно выставлял требования об исполнении судебного решения, но добровольно из квартиры бывшие собственники съезжать отказывались. Поэтому приставы вместе с новой хозяйкой квартиры приехали к ним вместе.

— Попасть внутрь помещения не составило труда — должники открыли дверь сами, — рассказали сотрудники ведомства. — На месте им разъяснили необходимость освобождения помещения. Не доводя ситуацию до принудительного выселения, бывшие собственники квартиры забрали свои вещи и уехали.

Судебные приставы ежедневно арестовывают у ярославцев машины, квартиры, земли и бизнес. У кого-то закрывают офисы, забирают технику и арестовывают счета. Большая часть из всего этого потом уходит на торги, где распродается по ценам даже ниже рыночных. Смотрим интересные лоты, которые можно приобрести на распродаже судебных приставов в марте 2020-го.

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недвижимостьзакон
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КОММЕНТАРИИ (2)

Яков Моисеевич
8 мар 2020 в 19:07

Зачем нам риэлторы, сами купим, говорили они. 50 000р за подбор жилья это запредельно дорого, рассуждали они. Жуйте, не подавитесь, лошки.

Гость
8 мар 2020 в 19:26

Большая часть уходит на торги ...где сам же приставы выкупают халяву!