В Ярославле женщина купила квартиру вместе с жильцами

В Ярославле женщина купила квартиру, но заехать в неё не смогла, потому что в ней уже жили люди. При этом сделка была оформлена законно и правильно.
— Оказалось, что в квартире проживали бывшие собственники, — сообщили в Управлении ФССП России по Ярославской области. — Они не исполнили свои финансовые обязательства перед кредитной организацией, и за многомиллионные долги квартира была арестована и реализована с торгов. Новой собственнице ничего не оставалось, как обратиться в суд с иском о выселении незаконных жильцов.
Судебный пристав неоднократно выставлял требования об исполнении судебного решения, но добровольно из квартиры бывшие собственники съезжать отказывались. Поэтому приставы вместе с новой хозяйкой квартиры приехали к ним вместе.
— Попасть внутрь помещения не составило труда — должники открыли дверь сами, — рассказали сотрудники ведомства. — На месте им разъяснили необходимость освобождения помещения. Не доводя ситуацию до принудительного выселения, бывшие собственники квартиры забрали свои вещи и уехали.
Судебные приставы ежедневно арестовывают у ярославцев машины, квартиры, земли и бизнес. У кого-то закрывают офисы, забирают технику и арестовывают счета. Большая часть из всего этого потом уходит на торги, где распродается по ценам даже ниже рыночных. Смотрим интересные лоты, которые можно приобрести на распродаже судебных приставов в марте 2020-го.