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Недвижимость Обзор

Трёшка в центре Ярославля по дешёвке: судебные приставы устроили распродажу. Список

Сейчас продаётся много выгодной недвижимости

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В городе много арестованного имущества

В городе много арестованного имущества

Судебные приставы ежедневно арестовывают у ярославцев машины, квартиры, земли и бизнес. У кого-то закрывают офисы, забирают технику и арестовывают счета. Большая часть из всего этого потом уходит на торги, где распродаются по ценам даже ниже рыночных.

Смотрим интересные лоты, которые можно приобрести на распродаже судебных приставов в марте 2020-го. Сейчас на продаже много квартир.

Квартиры и дома

Один из самых выдающихся лотов — трёшка на улице Советской, 6/10 площадью 62,9 кв. м за 3,664 миллиона рублей. Квартира располагается в памятнике культурного наследия «Дом жилой» 1937 года постройки — пятиэтажном жёлтом доме с колоннами и красивыми балконами. Новому собственнику придётся это учитывать — например, застеклить балкон здесь не удастся. Квартира находится в залоге у банка, а также текущие владельцы не заплатили за капремонт больше 24 тысяч рублей.

Всего за 1,284 миллиона рублей можно купить двушку на улице Труфанова, 18, корпус 2 в Дзержинском районе. Эта квартира тоже находится в залоге под ипотеку, у неё два собственника. Площадь жилья 46,4 кв. м, расположена квартира на третьем этаже.

За 1,596 миллиона рублей продаётся двушка на улице Серго Орджоникидзе в Заволжском районе. Здесь площадь — 52,3 кв. м, один собственник. Жильё в залоге у банка ВТБ с долгом по взносам на капитальный ремонт в 15 тысяч рублей.

В этом же районе на улице Клубной, 56а продаётся трёшка за 2,736 миллиона рублей. Её площадь 61,6 кв. м. Квартира располагается на девятом этаже десятиэтажного дома, находится в ипотеке.

Двушка за 1,196 миллиона рублей продаётся в посёлке Щедрино в Ярославском районе. Её площадь 47,5 кв. м. Она находится на первом этаже дома на улице Парковой, 1.

Квартира на улице Звёздной, 7, корпус 2 выставлена за 2,182 миллиона рублей. Её площадь 57 квадратных метров. Она тоже находится в залоге у банка.

Выгодная однушка в центре — на улице Большая октябрьская, 63 выставлена на торги за 884 тысячи рублей (ниже кадастровой стоимости). Квартирка маленькая — всего 18,1 квадратного метра. На квартире висит небольшой долг по платежам за капремонт — 2,9 тысячи рублей.

Большой дом на 73 квадратных метра выставлен в Ростове на улице Февральской, 43а. Продается вместе с участком в 770 квадратных метров за 669 800 тысяч рублей.

Машины и катера

«Лада-Приора» 2013 года выпуска выставлена за 170 тысяч рублей. Правда, собственник находится в Ростове Великом. VIN-номер машины XTA217030D0446184.

Есть ещё Peugeot 207, 2009 года выпуска. Автомобиль выставлен за 340 тысяч рублей. VIN-номер VF3WCKFUC9W153361.

А ещё можно купить катер «Байлайнер Капри» за 517 310 рублей. Судно белого цвета с тёмно-синей полоской.

Дачные участки

В деревне Итларь Ростовского района продаётся половина дома, общая площадь которого 105,6 кв. м. Он находится на улице Центральной, 3. Цена — 433 500 рублей.

В Большесельском районе, деревне Каплино можно купить земельный участок за 157 250 рублей. Его площадь — 1440 квадратных метров, предназначен для личного подсобного хозяйства.

Ещё один участок в Большесельском районе площадью 10 000 квадратных метров отдают за 227 800 рублей.

В садом товариществе «Маяк» в Тутаевском районе продаётся участок на 577 квадратных метров за 139 тысяч рублей. На участке есть домик на 15 квадратных метров.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
8 мар 2020 в 12:06

Продают в основном своим! Чужие здесь не ходят!

Инженер1
8 мар 2020 в 09:31

Обратись к своей совести.

Гость
8 мар 2020 в 06:49

Подскажите пожалуйста куда можно обратиться, если заинтересовал один из лотов?