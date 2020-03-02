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«Пригляделась и ужаснулась»: ярославна нашла прыгающих насекомых, сохранившихся со времён мамонтов

Энтомолог рассказал, что это за существа и в чём их особенность

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Насекомые прыгали по снегу рядом с жилыми домами

Насекомые прыгали по снегу рядом с жилыми домами

В деревне Курдумово Ярославского района люди заметили необычных прыгающих тёмных насекомых.

— Я вышла похлопать ковёр, планировала его кинуть на снег, пригляделась, увидела как будто пепел, подумала: «Откуда его нанесло?», присмотрелась и ужаснулась, — рассказала Ирина Терегулова. — Вдоль забора идёт полоса с этими прыгающими насекомыми. На остальном участке тоже есть, но не так массово.

Видео: Ирина Терегулова

Оказалось, что это — ногохвостки, а конкретно этот вид — снежная блоха. Для человека и домашних животных они абсолютно безвредны.

— Их особенность — появление во время оттепелей и образование на снегу скоплений, хорошо видимых из-за черного цвета ногохвосток, — сообщил старший научный сотрудник отдела природы Ярославского музея-заповедника, энтомолог Дмитрий Власов. — Вид холодолюбивый (предпочитает температуру не выше +10 °C), летом находится в состоянии анабиоза. Возможно, в наших местах сохранился со времен оледенений, когда здесь бродили мамонты, но в отличие от них — дожил до наших дней.

Всё, что нам незнакомо, порой кажется страшным. В прошлом году в Ярославле люди несколько раз встречались с неизвестными им существами. Мы уже делали подборку омерзительных чудовищ и тварей, которых боялись ярославцы.

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ногохвосткаэкологияприрода
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КОММЕНТАРИИ (5)

ваш господин
2 мар 2020 в 14:48

спать на снегу - опасно , насекомые могут заползти в ухо и подчинить себе человека 😁

2 мар 2020 в 14:23

Так,как МЫ поняли из репортажа!
Женщина в коим тотвеку решила в выходной выбить ковер !
И!ЧТО ЭТО!!!
ИЗ КОВРА ПОБЕЖАЛИ-ВЫПАЛИ СТРАШНЫЕ!ЗАРАЗНЫЕ!БУКАРАХИ!
ВОПРОС!КАК МЫ ЖИЛИ С ТАКИМИ БУКАРАХАМИ!?МОЖЕТ В ЭТОМ ВИНОВАТ МЭР!?ИЛИ ГУБЕРНАТОР ИЛИ..ИЛИ НЕ ДАЙ ГОСПОДЬ !БОЮСЬ СКАЗАТЬ !.....
ПРЕЗИДЕНТ!!!ПРОСТИ ГОСПОДИ!
ТАК, ЧТО ДЕЛАТЬ!?
МОЖЕТ ПОПРОСИТЬ ,-ПОКЛЯНЧИТЬ ЗА РАДИ ХРИСТА (ПРИКРЫВАЯСЬ КАК ОБЫЧНО ДЕТЬМИ-ГРУДНЫМИ КОТОРЫМ УЖЕ ЗА 25)НОВУЮ КВАРТИРУ НА НАБЕРЕЖНОЙ,НА ИЛИ ХОТЯ-БЫ В РАЙОНЕ КРЕТОВ!?
А ,ТО ВЕДЬ ИЗ КОВРА СТРАШНЫЕ БУКАРАХИ ВЫЛЕЗАЮТ.!
ЗАРАЗА КАК НИКАК!
А ВДРУГ РОДНЯ ,ЖЕНЫ И ДЕТИ ДЕПУТАТОВ ЗАРАЗЯТСЯ!?
ЧЕ!ДЕЛАТЬ-ТО!
КВАРТИРУ ДАДИТЕ?ДЕПУТАТЫ!

гость
2 мар 2020 в 14:07

Юнга,что у нас по правому борту? Ял шестивёсельный СЭР!А что у нас по левому борту? Ял шестивёсельный СЭР!!! Салага,сними блоху с окуляра!!!!😁😜😂😎👍😉