«Пригляделась и ужаснулась»: ярославна нашла прыгающих насекомых, сохранившихся со времён мамонтов

В деревне Курдумово Ярославского района люди заметили необычных прыгающих тёмных насекомых.
— Я вышла похлопать ковёр, планировала его кинуть на снег, пригляделась, увидела как будто пепел, подумала: «Откуда его нанесло?», присмотрелась и ужаснулась, — рассказала Ирина Терегулова. — Вдоль забора идёт полоса с этими прыгающими насекомыми. На остальном участке тоже есть, но не так массово.
Видео: Ирина Терегулова
Оказалось, что это — ногохвостки, а конкретно этот вид — снежная блоха. Для человека и домашних животных они абсолютно безвредны.
— Их особенность — появление во время оттепелей и образование на снегу скоплений, хорошо видимых из-за черного цвета ногохвосток, — сообщил старший научный сотрудник отдела природы Ярославского музея-заповедника, энтомолог Дмитрий Власов. — Вид холодолюбивый (предпочитает температуру не выше
Всё, что нам незнакомо, порой кажется страшным. В прошлом году в Ярославле люди несколько раз встречались с неизвестными им существами. Мы уже делали подборку омерзительных чудовищ и тварей, которых боялись ярославцы.