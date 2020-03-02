«Пригляделась и ужаснулась»: ярославна нашла прыгающих насекомых, сохранившихся со времён мамонтов

— Я вышла похлопать ковёр, планировала его кинуть на снег, пригляделась, увидела как будто пепел, подумала: «Откуда его нанесло?», присмотрелась и ужаснулась, — рассказала Ирина Терегулова. — Вдоль забора идёт полоса с этими прыгающими насекомыми. На остальном участке тоже есть, но не так массово.

Оказалось, что это — ногохвостки, а конкретно этот вид — снежная блоха. Для человека и домашних животных они абсолютно безвредны.

— Их особенность — появление во время оттепелей и образование на снегу скоплений, хорошо видимых из-за черного цвета ногохвосток, — сообщил старший научный сотрудник отдела природы Ярославского музея-заповедника, энтомолог Дмитрий Власов. — Вид холодолюбивый (предпочитает температуру не выше +10 °C ), летом находится в состоянии анабиоза. Возможно, в наших местах сохранился со времен оледенений, когда здесь бродили мамонты, но в отличие от них — дожил до наших дней.



Всё, что нам незнакомо, порой кажется страшным. В прошлом году в Ярославле люди несколько раз встречались с неизвестными им существами. Мы уже делали подборку омерзительных чудовищ и тварей, которых боялись ярославцы.

