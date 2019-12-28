«Твари и омерзительные чудовища»: четыре самых странных существа, которых мы видели в 2019 году

Всё, что нам незнакомо, порой кажется страшным. В уходящем 2019 году в Ярославле люди несколько раз встречались с неизвестными им существами. Давайте вспомним тех, кого боялись.
«Это реально тварь»
Необычное существо обнаружили в Волге в июне 2019-го ярославцы, когда пришли погулять по берегу. Из реки к ним подплыл тонкий длинный червь.
— Это реально тварь, — отметили люди.
Оказалось, что эта тварь — тип червей, личинки которых — паразитоиды, и они даже меняют поведение заражённых насекомых, заставляя их двигаться к воде. Этакая антиводобоязнь. Взрослые особи ведут свободный образ жизни, их обычно и замечают в водоёмах. Есть много мифов о том, насколько «живой волос» опасен. Чаще всего говорят, что паразит способен проникать в организм человека через пятку и поедать его внутренние органы или что он может незаметно пробраться под кожу и по венам добраться до сердца или остановить его.
«Омерзительные чудовища»
Других существ спустя месяц обнаружили другие ярославцы в лужах. Сначала подумали, что это головастики, а потом пригляделись и поняли, что нет.
— Это омерзительные чудовища, — испугалась читательница 76.RU. — Теперь буду лужи стороной обходить, раз у нас такие твари водятся.
Но этими тварями оказались обычные щитни — древние ракообразные обитатели пресноводных, которые, как правило, водятся во временных водоемах. Учёные рассказали об уникальности этих существ и объяснили, стоит ли и бояться людям.
«Глисты, волосатики, черви?»
Мерзкие на вид обитатели появились в Юбилейном парке осенью. В лужах на пешеходных дорожках копошились сотни белых червей размером в два сантиметра.
— Что это — глисты, волосатики, недавно вылупившиеся дождевые черви? — напугались ярославцы.
Это были энхитреусы, которые живут в почве, торфе, перегное. И, как выяснилось, большое количество в земле таких тварей может представлять угрозу.
«Это мутация»
Зимой людей напугали гигантские насекомые, которые поселились в подъезде многоэтажки.
— Ребята, это мутация, — посчитала ярославна Ирина Дыдыкина.
Были и другие предположения — паук, кузнечик и сверчок. Специалисты же с ходу определили, что это за насекомое.