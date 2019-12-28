«Твари и омерзительные чудовища»: четыре самых странных существа, которых мы видели в 2019 году

Люди, как правило, пугаются существ, которых они не знают Фото: Евгений Герасимов, Александра Савельева, Жесть Ярославль / Vk.com

Всё, что нам незнакомо, порой кажется страшным. В уходящем 2019 году в Ярославле люди несколько раз встречались с неизвестными им существами. Давайте вспомним тех, кого боялись.

«Это реально тварь»

Необычное существо обнаружили в Волге в июне 2019-го ярославцы, когда пришли погулять по берегу. Из реки к ним подплыл тонкий длинный червь.

— Это реально тварь, — отметили люди.

Оказалось, что эта тварь — тип червей, личинки которых — паразитоиды, и они даже меняют поведение заражённых насекомых, заставляя их двигаться к воде. Этакая антиводобоязнь. Взрослые особи ведут свободный образ жизни, их обычно и замечают в водоёмах. Есть много мифов о том, насколько «живой волос» опасен. Чаще всего говорят, что паразит способен проникать в организм человека через пятку и поедать его внутренние органы или что он может незаметно пробраться под кожу и по венам добраться до сердца или остановить его.



«Омерзительные чудовища»

Других существ спустя месяц обнаружили другие ярославцы в лужах. Сначала подумали, что это головастики, а потом пригляделись и поняли, что нет.

— Это омерзительные чудовища, — испугалась читательница 76.RU. — Теперь буду лужи стороной обходить, раз у нас такие твари водятся.

Но этими тварями оказались обычные щитни — древние ракообразные обитатели пресноводных, которые, как правило, водятся во временных водоемах. Учёные рассказали об уникальности этих существ и объяснили, стоит ли и бояться людям. «Глисты, волосатики, черви?»

Мерзкие на вид обитатели появились в Юбилейном парке осенью. В лужах на пешеходных дорожках копошились сотни белых червей размером в два сантиметра.

— Что это — глисты, волосатики, недавно вылупившиеся дождевые черви? — напугались ярославцы.

Это были энхитреусы, которые живут в почве, торфе, перегное. И, как выяснилось, большое количество в земле таких тварей может представлять угрозу.

«Это мутация»

Зимой людей напугали гигантские насекомые, которые поселились в подъезде многоэтажки.

