«Почему мы должны потеть и умирать?»: ярославцы выстроились в огромные очереди в офисе «Газпрома»

Жители Заволжского района Ярославля выстроились в огромные очереди в офисе «Газпрома» Фото: Александра Савельева

В офисе компании «Газпром газораспределение Ярославль» на Цветочной улице ажиотаж и очереди. Жители около 160 домов Заволжского района массово идут заключать договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. А куда деваться — всем, у кого не будет такого документа, пригрозили в ближайшее время отключить газ. До этого договор от имени жильцов был заключен от управдома и он же платил за работы по проверке оборудования. Но сейчас управляющая компания решила снять с себя эту ответственность, ссылаясь на то, что по закону — это бремя собственников.



Теперь людям в зависимости от типа газового оборудования придется платить в среднем по 500 рублей в год. А перед этим еще выстоять адские очереди.

— Мы простояли два часа, — жалуются пенсионеры из дома № 18 по проспекту Авиаторов. — Ничего не понять, люди друг у друга спрашивают, как что заполнять. Образцы заявлений в зале есть, но они закреплены на столах. Приходится ждать в очереди, чтобы даже заполнить заявку.

Впрочем, это не рекорд. На прошлой неделе за сутки в офис приходили по 300 человек.

— Почему мы должны здесь потеть и умирать? — не выдерживают жители.

Причем одним походом в офис дело не ограничивается. Чтобы забрать договор, нужно будет прийти еще раз — дней через десять.

В офис приходят до 300 человек в день Фото: Александра Савельева

Можно ли было облегчить людям жизнь? Сами жители считают, что можно.

— Понятно, что отсутствие договоров по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования напрямую влияет на безопасность жителей и создает риски возникновения несчастных случаев. Но также понятно, что договор это всего лишь бумага, а учитывая тот факт, что во всех домах в 2019 году проверки газового оборудования прошли, а следующие должны пройти в течение года, в спешке нет никакой необходимости, — считает председатель совета дома № 5 в Тепловом переулке Сергей Краснов.



По мнению жителей, администрация и управляющая компания могли не торопить людей, а дать им побольше времени, все разъяснить, составить графики заключения договоров по домам, чтобы не получалось так, что в один день в газовую службу приехал весь район.

Люди боятся, что им отключат газ Фото: Александра Савельева

Еще один способ избежать стояния в изнуряющих очередях — это делегировать полномочия по заключению договора управляющей компании. Но для этого нужно провести собрание собственников помещений в доме и проголосовать за. В этом случае управляющая компания заключит договор за жителей. Правда, подходит этот способ не всем.

— У нас жильцы не дружные, собрать людей на собрание нереально. Вот и ходим сами, — говорят пенсионеры с проспекта Авиаторов.

После подачи заявки нужно будет прийти еще один раз — чтобы забрать договор Фото: Александра Савельева

Впрочем, у жителей есть и другие аргументы против того, чтобы обращаться в управдом. Например, люди поговаривают, что вместе с решением о делегировании полномочий по заключению договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования управляющая компания якобы просит жителей подписать согласие на повышение тарифов на ряд других услуг или на подтверждение тех тарифов, которые были установлены раньше без проведения собраний жителей, то есть незаконно. Доказательств, что происходит это именно так, у нас пока нет. Мы запросили у заволжан копии протоколов собраний, где присутствуют такие пункты. Пока ждём. Одновременно направили запрос в управдом Заволжского района с просьбой дать пояснения по этому вопросу.

Жители считают, что можно было им дать больше времени на то, чтобы заключить договоры Фото: Александра Савельева

Еще один момент, по которому у заволжан появились вопросы, в случае передачи права управдому заключать договоры с газовщиками, — проверки будут проходить у всех жителей дома или только тех, кто проголосовал на общем собрании за. Насколько нам известно, в Ярославле сложилась такая практика, что в случае голосования за 50% жителей (плюс один голос) проверки идут во всем доме. Но есть постановление Правительства России № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», где говорится, что от имени собственника (пользователя) помещения договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования может быть подписан управляющей организацией на основании протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято решение о том, что указанный договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования подписывается управляющей организацией в интересах каждого из собственников помещений в многоквартирном доме, проголосовавших за такое решение. В этой формулировке можно прочитать, что договоры заключаются только с проголосовавшими за.

