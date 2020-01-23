Почему сотням ярославцев грозят отключить газ: ответ управдома

В управляющей компании Заволжского района прокомментировали ситуацию с угрозой отключения газа в десятках многоквартирных домов.
— О необходимости заключения договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования мы информировали жителей с 2018 года. В большинстве домов, где собственники отнеслись ответственно к безопасности своего жилья, такие договоры были заключены, — прокомментировала директор управляющей компании Заволжского района Карина Авакова.
Неохваченными остались около 160 домов, над которыми сейчас и нависла угроза отключений. Люди отказывались подписывать договоры, не желая платить за обслуживание внутриквартирного оборудования. В итоге просто поставили жильцов перед выбором — либо они заключают договор, либо лишаются газа. Людям дали срок на подписание договора — до 1 февраля. Для этого все желающие могут обратиться в офис компании «Газпром газораспределение Ярославль» либо уполномочить сделать это управляющую компанию.
— Для того чтобы мы могли заключить договор на обслуживание газового оборудования от имени жильцов, они должны провести голосование собственников за передачу нам данных полномочий. Для положительного решения нужно как минимум 50% плюс один голос жителей, — добавили в управдоме.
Проконсультироваться по данному вопросу можно в отделе по работе с населением управдома Заволжского района по адресу: Машиностроителей, 9б, телефон: 35-85-20 (режим работы: с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30, перерыв на обед с 12 до 13 часов).