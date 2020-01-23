Почему сотням ярославцев грозят отключить газ: ответ управдома

Если до 1 февраля жители Заволжского района подпишут договор на обслуживание внутриквартирного оборудования, газ им не отключат

В управляющей компании Заволжского района прокомментировали ситуацию с угрозой отключения газа в десятках многоквартирных домов.



— О необходимости заключения договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования мы информировали жителей с 2018 года. В большинстве домов, где собственники отнеслись ответственно к безопасности своего жилья, такие договоры были заключены, — прокомментировала директор управляющей компании Заволжского района Карина Авакова.



Неохваченными остались около 160 домов, над которыми сейчас и нависла угроза отключений. Люди отказывались подписывать договоры, не желая платить за обслуживание внутриквартирного оборудования. В итоге просто поставили жильцов перед выбором — либо они заключают договор, либо лишаются газа. Людям дали срок на подписание договора — до 1 февраля. Для этого все желающие могут обратиться в офис компании «Газпром газораспределение Ярославль» либо уполномочить сделать это управляющую компанию.

