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Десятки домов в Ярославле хотят оставить без газа: список адресов

Проблема грозит вырасти в большое коммунальное ЧП — что делать жильцам

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Жители Заволжского района могут остаться без газа

Жители Заволжского района могут остаться без газа

Заволжскому району Ярославля грозит настоящее коммунальное ЧП — 164 многоквартирных дома хотят оставить без газа. Отключения планируют начать в феврале. За 20 дней до приостановления газоснабжения абонентам должны прийти уведомления. Газовики объясняют, что причиной, побудившей их пойти на крайние меры, является отсутствие у жителей договоров на техническое обслуживание газового оборудования, которое находится в квартирах — это газовые трубы, плиты, колонки. 


— Заключение договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования — одно из условий поставки газа потребителям, его отсутствие является основанием для приостановления услуги газоснабжения абоненту, — пояснили в компании «Газпром межрегионгаз Ярославль».

Также в компании добавили, что договор является бессрочным. Он предполагает проверку и обслуживание газового оборудования не реже раза в год. 

Под санкции попадут те, кто не успеет заключить договор до 1 февраля. Все дома, в которых грозят отключить газ, находятся на обслуживании заволжского управдома. Люди жалуются, что до недавнего времени даже не знали, что должны что-то подписывать.

— Почему жильцы указанных домов должным образом не оповещены ни администрацией, ни управляющей компанией? — возмущается в соцсетях Оксана Литошина.

Мы направили вопрос в управдом, там пообещали дать ответ, но пока молчат. В администрации тоже.

Сейчас власти района развешивают объявления о том, куда и когда надо прийти для заключения договора. Также для разъяснения ситуации администрация назначила встречи с жителями. Они пройдут сегодня, 23 января, в 18 часов в администрации Заволжского района (проспект Авиаторов, 74а), 29 января в 18 часов в ДК «Гамма» (ул. Спартаковская, 7) и 4 февраля в 18 часов в ДК «Энергетик» (ул. Клубная, 19).

Что сделать, чтобы не отключили газ

Заключить договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования можно в офисе компании «Газпром межрегионгаз Ярославль», который находится в доме № 7 на улице Цветочной. Режим работы: понедельник, вторник, четверг — с 8 до 17 часов, пятница — с 8 до 16 часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов, в среду приема нет. Телефон для справок: 40-27-04, 49-44-86. С собой надо взять паспорт, правоустанавливающие документы на квартиру (свидетельство на собственность, договор соцнайма, ордер или что-то иное). Также нужно предоставить информацию о газовом оборудовании — тип, дата начала эксплуатации.

У кого могут отключить газ

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отключение газа
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
23 янв 2020 в 13:43

Тут другое беспокоит. Пришли выписали предписание что отключат газ за то что старая плита, ей более 30 лет. Хотя у самого газовика к состоянию плиты претензий нет -все в исправном состоянии. Сказали что только по нашему дому таких не одна квартира. Что делать если на новую плиту денег нет?

Гость
23 янв 2020 в 13:22

что делать что делать , топить печки , идти дрова запасать