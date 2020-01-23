Десятки домов в Ярославле хотят оставить без газа: список адресов

— Заключение договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования — одно из условий поставки газа потребителям, его отсутствие является основанием для приостановления услуги газоснабжения абоненту, — пояснили в компании «Газпром межрегионгаз Ярославль».

Заволжскому району Ярославля грозит настоящее коммунальное ЧП — 164 многоквартирных дома хотят оставить без газа. Отключения планируют начать в феврале. За 20 дней до приостановления газоснабжения абонентам должны прийти уведомления. Газовики объясняют, что причиной, побудившей их пойти на крайние меры, является отсутствие у жителей договоров на техническое обслуживание газового оборудования, которое находится в квартирах — это газовые трубы, плиты, колонки.

Также в компании добавили, что договор является бессрочным. Он предполагает проверку и обслуживание газового оборудования не реже раза в год.



Под санкции попадут те, кто не успеет заключить договор до 1 февраля. Все дома, в которых грозят отключить газ, находятся на обслуживании заволжского управдома. Люди жалуются, что до недавнего времени даже не знали, что должны что-то подписывать.



— Почему жильцы указанных домов должным образом не оповещены ни администрацией, ни управляющей компанией? — возмущается в соцсетях Оксана Литошина.



Мы направили вопрос в управдом, там пообещали дать ответ, но пока молчат. В администрации тоже.



Сейчас власти района развешивают объявления о том, куда и когда надо прийти для заключения договора. Также для разъяснения ситуации администрация назначила встречи с жителями. Они пройдут сегодня, 23 января, в 18 часов в администрации Заволжского района (проспект Авиаторов, 74а), 29 января в 18 часов в ДК «Гамма» (ул. Спартаковская, 7) и 4 февраля в 18 часов в ДК «Энергетик» (ул. Клубная, 19).