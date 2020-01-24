Ярославцы будут выбирать нового депутата в Госдуму уже этой осенью

Депутат Госдумы от Ярославской области Александр Грибов получил высокий пост в Правительстве России. Распоряжением нового главы кабинета министров Михаила Мишустина его назначили заместителем руководителя аппарата правительства. Эта должность несовместима с работой депутата, а значит, его место освободится, и ярославцам придётся выбирать нового.



— Конечно, будут довыборы. Сейчас Александр Грибов должен подать заявление о сложении полномочий. И только потом назначаются довыборы, это происходит в июне в соответствии с установленными законодательством сроками, — рассказал 76.RU глава областной избирательной комиссии Олег Захаров. — Избирательная компания занимает 90 дней. Пока партии и кандидаты могут готовиться, но это всё неофициальная история. Все действия — только после назначения выборов.