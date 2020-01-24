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Ярославцы будут выбирать нового депутата в Госдуму уже этой осенью

Дату довыборов на место Александра Грибова назначат в июне

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На выборы смогут пойти жители только нескольких районов Ярославля и области&nbsp;

На выборы смогут пойти жители только нескольких районов Ярославля и области 

Депутат Госдумы от Ярославской области Александр Грибов получил высокий пост в Правительстве России. Распоряжением нового главы кабинета министров Михаила Мишустина его назначили заместителем руководителя аппарата правительства. Эта должность несовместима с работой депутата, а значит, его место освободится, и ярославцам придётся выбирать нового. 

— Конечно, будут довыборы. Сейчас Александр Грибов должен подать заявление о сложении полномочий. И только потом назначаются довыборы, это происходит в июне в соответствии с установленными законодательством сроками, — рассказал 76.RU глава областной избирательной комиссии Олег Захаров. — Избирательная компания занимает 90 дней. Пока партии и кандидаты могут готовиться, но это всё неофициальная история. Все действия — только после назначения выборов.

Выборы будут назначать на единый день голосования 13 сентября 2020. 

Александра Грибова выбрали депутатом Госдумы седьмого созыва в сентябре 2016 года по одномандатному округу № 194. В этот округ входят: Дзержинский, Заволжский, Ленинский, Фрунзенский районы Ярославля. А также Даниловский муниципальный район, Любимский, Некрасовский, Первомайский, Пошехонский, Рыбинский муниципальные районы, Арефинское сельское поселение, Назаровское, Огаровское, Октябрьское, Песочное сельские поселения. На выборы смогут пойти жители Тутаевского муниципального района и частично Ярославского: из посёлка Заволжского, Кузнечихинского сельского поселения, Лесных Полян и Некрасовского сельского поселения. 

Как депутат Госдумы Александр Грибов голосовал за многие законопроекты, в том числе вызывавшие общественный резонанс. Мы собрали тут информацию о том, какие изменения в нашей стране поддерживал Грибов. 

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назначениедовыборыГосдума РФ
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
24 янв 2020 в 14:34

А чего время-то тянуть..и мозги народу компостировать:..осенью в СМИ была новость , что из Москвы определилась кандидатура в ГД от Ярославской области - Тина Канделаки.. Назначайте, всё-равно ведь не отступитесь..глядишь на выборах деньги из Бюджета сэкономите. 😠

ваш господин
24 янв 2020 в 13:34

слава партии родной , то что я такой худой😁

Гость
24 янв 2020 в 13:31

молодец какой , хоп и в дамки