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Депутата из Ярославля взяли в новое Правительство РФ: за какие решения он голосовал

Теперь нас ждут выборы нового депутата

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Александр Грибов поддерживал пенсионную реформу и закон о неуважении власти&nbsp;

Александр Грибов поддерживал пенсионную реформу и закон о неуважении власти 

Депутат Госдумы от Ярославской области Александр Грибов получил высокий пост в правительстве России. Распоряжением нового главы кабинета министров Михаила Мишустина его назначили заместителем руководителя аппарата правительства. Пока 33-летний политик получает поздравления, мы задумались, а кто пойдёт на его место в Госдуму отстаивать права ярославцев? 

— Это назначение несовместимо со статусом депутата Госдумы, Грибов должен сложить полномочия. Но совместимо с его другим текущим статусом — заместитель секретаря генерального совета «Единой России»,— объясняет ярославский политолог Андрей Дементьев. — В первом случае это значит, что должны быть довыборы по тому одномандатному округу, в котором он избирался в Ярославской области.

Другой эксперт предполагает, что при текущей политической ситуации в стране возможен роспуск всего седьмого созыва Госдумы.

— Довыборы должны быть назначены на сентябрь 2020-го. Но возможен и такой вариант, что досрочно будем выбирать весь созыв Госдумы, — считает политолог Григорий Моднов. 

А пока в высоких кабинетах решается этот вопрос, перечислим, чем отличился Александр Грибов на депутатском посту, какие законы поддерживал.

  • проголосовал за повышение пенсионного возраста и попал на «доску позора» в Ярославле;
  • поддержал закон о неуважении власти (по нему уже оштрафовали жителя Ярославля);
  • голосовал за закон о фейковых новостях;
  • поддержал законопроект о запрете корриды в России;
  • а также ратовал за ужесточение наказания для водителей, сбежавших с места ДТП;
  • поддержал новый закон об обязательной переустановке российских приложений на смартфоны и другие устройства, продаваемые в России;
  • голосовал за суверенный интернет в нашей стране;
  • проголосовал за закон о штрафах для иностранного СМИ-иногента;
  • поддержал компенсации для арестованных и осуждённых за нарушение условий содержания;
  • поддерживает законопроект о разрешении продажи пива во время футбольных матчей;
  • проголосовал за курилки в аэропортах;
  • предложил наказывать вербовщиков в террористы пожизненно;
  • а также предложил разрешить приставам задерживать отцов-алиментщиков (и это уже происходит).

Всего за время работы в Госдуме с сентября 2016 года он голосовал примерно 11 тысяч раз. В это количество входит также техническое голосование, например, за повестку заседания. 

Александр Грибов впервые стал депутатом в 22 года, избравшись в муниципалитет Ярославля пятого созыва. Спустя четыре года (в 2012-м) стал помощником губернатора Ярославской области и в этом же году заместителем главы региона. В 2015 году возглавил региональную общественную палату, в 2016 году досрочно сложил полномочия, потому что избрался в Госдуму седьмого созыва. 

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КОММЕНТАРИИ (16)

Паяльник
24 янв 2020 в 09:01

Коррупция и кумовство это лозунг чиновников в стране.

Гость
24 янв 2020 в 08:41

Он слишком лоялен к власти, исполняет все, что говорит ему партия, поэтому и получил этот пост. Но пробыв всю сознательную жизнь депутатом, так ли уж он близок к народу?

Гость
24 янв 2020 в 08:39

Все тут ясно.
демонстрирует полноую лояльность власти, наплевав на интересы и мнение граждан, в том числе ярославцев, а потом еще печатает газеты прос себя, сколько всего хорошего за год сделал.