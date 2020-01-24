Депутата из Ярославля взяли в новое Правительство РФ: за какие решения он голосовал

Депутат Госдумы от Ярославской области Александр Грибов получил высокий пост в правительстве России. Распоряжением нового главы кабинета министров Михаила Мишустина его назначили заместителем руководителя аппарата правительства. Пока 33-летний политик получает поздравления, мы задумались, а кто пойдёт на его место в Госдуму отстаивать права ярославцев?
— Это назначение несовместимо со статусом депутата Госдумы, Грибов должен сложить полномочия. Но совместимо с его другим текущим статусом — заместитель секретаря генерального совета «Единой России»,— объясняет ярославский политолог Андрей Дементьев. — В первом случае это значит, что должны быть довыборы по тому одномандатному округу, в котором он избирался в Ярославской области.
Другой эксперт предполагает, что при текущей политической ситуации в стране возможен роспуск всего седьмого созыва Госдумы.
— Довыборы должны быть назначены на сентябрь 2020-го. Но возможен и такой вариант, что досрочно будем выбирать весь созыв Госдумы, — считает политолог Григорий Моднов.
А пока в высоких кабинетах решается этот вопрос, перечислим, чем отличился Александр Грибов на депутатском посту, какие законы поддерживал.
- проголосовал за повышение пенсионного возраста и попал на «доску позора» в Ярославле;
- поддержал закон о неуважении власти (по нему уже оштрафовали жителя Ярославля);
- голосовал за закон о фейковых новостях;
- поддержал законопроект о запрете корриды в России;
- а также ратовал за ужесточение наказания для водителей, сбежавших с места ДТП;
- поддержал новый закон об обязательной переустановке российских приложений на смартфоны и другие устройства, продаваемые в России;
- голосовал за суверенный интернет в нашей стране;
- проголосовал за закон о штрафах для иностранного СМИ-иногента;
- поддержал компенсации для арестованных и осуждённых за нарушение условий содержания;
- поддерживает законопроект о разрешении продажи пива во время футбольных матчей;
- проголосовал за курилки в аэропортах;
- предложил наказывать вербовщиков в террористы пожизненно;
- а также предложил разрешить приставам задерживать отцов-алиментщиков (и это уже происходит).
Всего за время работы в Госдуме с сентября 2016 года он голосовал примерно 11 тысяч раз. В это количество входит также техническое голосование, например, за повестку заседания.
Александр Грибов впервые стал депутатом в 22 года, избравшись в муниципалитет Ярославля пятого созыва. Спустя четыре года (в 2012-м) стал помощником губернатора Ярославской области и в этом же году заместителем главы региона. В 2015 году возглавил региональную общественную палату, в 2016 году досрочно сложил полномочия, потому что избрался в Госдуму седьмого созыва.