Депутата из Ярославля взяли в новое Правительство РФ: за какие решения он голосовал

Александр Грибов поддерживал пенсионную реформу и закон о неуважении власти Фото: Госдума РФ, Александр Грибов / facebook.com

Депутат Госдумы от Ярославской области Александр Грибов получил высокий пост в правительстве России. Распоряжением нового главы кабинета министров Михаила Мишустина его назначили заместителем руководителя аппарата правительства. Пока 33-летний политик получает поздравления, мы задумались, а кто пойдёт на его место в Госдуму отстаивать права ярославцев? — Это назначение несовместимо со статусом депутата Госдумы, Грибов должен сложить полномочия. Но совместимо с его другим текущим статусом — заместитель секретаря генерального совета «Единой России»,— объясняет ярославский политолог Андрей Дементьев. — В первом случае это значит, что должны быть довыборы по тому одномандатному округу, в котором он избирался в Ярославской области.

Другой эксперт предполагает, что при текущей политической ситуации в стране возможен роспуск всего седьмого созыва Госдумы. — Довыборы должны быть назначены на сентябрь 2020-го. Но возможен и такой вариант, что досрочно будем выбирать весь созыв Госдумы, — считает политолог Григорий Моднов. А пока в высоких кабинетах решается этот вопрос, перечислим, чем отличился Александр Грибов на депутатском посту, какие законы поддерживал. проголосовал за повышение пенсионного возраста и попал на «доску позора» в Ярославле;

поддержал закон о неуважении власти (по нему уже оштрафовали жителя Ярославля);

голосовал за закон о фейковых новостях;

поддержал законопроект о запрете корриды в России;

а также ратовал за ужесточение наказания для водителей, сбежавших с места ДТП;



поддержал новый закон об обязательной переустановке российских приложений на смартфоны и другие устройства, продаваемые в России;



голосовал за суверенный интернет в нашей стране;

проголосовал за закон о штрафах для иностранного СМИ-иногента;

поддержал компенсации для арестованных и осуждённых за нарушение условий содержания;

поддерживает законопроект о разрешении продажи пива во время футбольных матчей;

проголосовал за курилки в аэропортах;

предложил наказывать вербовщиков в террористы пожизненно;

а также предложил разрешить приставам задерживать отцов-алиментщиков (и это уже происходит).