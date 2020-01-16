«Теперь ещё и плати за всё это»: жильцов сгоревшего дома будут заселять в него

В Ярославле на улице Зелинского начали ремонтировать дом № 15. Ремонт потребовался после того, как вечером 9 ноября на втором этаже случился пожар. Сейчас рабочие уже убрали обгоревшие доски и мусор. Подрядчик начал завозить строительные материалы. Как сообщили в мэрии Ярославля, отремонтируют лестничный пролет и коммуникации — канализацию, отопление и электроснабжение.
— Главное для нас — это безопасность людей, поэтому ремонт должен быть проведён качественно. После его завершения люди смогут въехать в свои квартиры, — отметил глава территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрей Удальцов.
Также власти рассказали, что в некоторых квартирах заменят входные двери и несколько окон. Все работы планируют закончить к концу мая.
Однако жители дома все ещё недовольны.
— Обещанную материальную компенсацию нам так и не выплатили, — пожаловалась Татьяна, хозяйка одной из квартир дома. — Помимо этого, нам сейчас пришли и квитанции, мол, мы должны заплатить за капремонт, содержание и ремонт жилья. С каждой комнаты насчитали по 500 рублей. Мы и так квартиру снимаем, а теперь еще и плати за всё это.
Женщина рассказала, что с момента пожара мало что изменилось. Все, что получили погорельцы, — это сумки с необходимыми ванными принадлежностями, щетками, зубными пастами и мыло.
Мы обратились в мэрию города за комментарием.