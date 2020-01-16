«Теперь ещё и плати за всё это»: жильцов сгоревшего дома будут заселять в него

Ярославцы рассказали, что с них требуют деньги за ремонт Фото: city-yaroslavl.ru

В Ярославле на улице Зелинского начали ремонтировать дом № 15. Ремонт потребовался после того, как вечером 9 ноября на втором этаже случился пожар. Сейчас рабочие уже убрали обгоревшие доски и мусор. Подрядчик начал завозить строительные материалы. Как сообщили в мэрии Ярославля, отремонтируют лестничный пролет и коммуникации — канализацию, отопление и электроснабжение.

— Главное для нас — это безопасность людей, поэтому ремонт должен быть проведён качественно. После его завершения люди смогут въехать в свои квартиры, — отметил глава территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрей Удальцов.



Также власти рассказали, что в некоторых квартирах заменят входные двери и несколько окон. Все работы планируют закончить к концу мая.

Однако жители дома все ещё недовольны.

