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Город Пожар на Зелинского Подробности

«Теперь ещё и плати за всё это»: жильцов сгоревшего дома будут заселять в него

Здание на улице Зелинского в Ярославле начали ремонтировать

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Ярославцы рассказали, что с них требуют деньги за ремонт

Ярославцы рассказали, что с них требуют деньги за ремонт

В Ярославле на улице Зелинского начали ремонтировать дом № 15. Ремонт потребовался после того, как вечером 9 ноября на втором этаже случился пожар. Сейчас рабочие уже убрали обгоревшие доски и мусор. Подрядчик начал завозить строительные материалы. Как сообщили в мэрии Ярославля, отремонтируют лестничный пролет и коммуникации — канализацию, отопление и электроснабжение.

— Главное для нас — это безопасность людей, поэтому ремонт должен быть проведён качественно. После его завершения люди смогут въехать в свои квартиры, — отметил глава территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрей Удальцов.

Также власти рассказали, что в некоторых квартирах заменят входные двери и несколько окон. Все работы планируют закончить к концу мая. 

Однако жители дома все ещё недовольны.

— Обещанную материальную компенсацию нам так и не выплатили, — пожаловалась Татьяна, хозяйка одной из квартир дома. — Помимо этого, нам сейчас пришли и квитанции, мол, мы должны заплатить за капремонт, содержание и ремонт жилья. С каждой комнаты насчитали по 500 рублей. Мы и так квартиру снимаем, а теперь еще и плати за всё это.

Женщина рассказала, что с момента пожара мало что изменилось. Все, что получили погорельцы, — это сумки с необходимыми ванными принадлежностями, щетками, зубными пастами и мыло.

Мы обратились в мэрию города за комментарием.

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пожарремонт
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
16 янв 2020 в 21:54

Вы в очередной раз оклеветали Волкова! Он старается, а вы не видите!

Гость
16 янв 2020 в 21:52

Мыло без верёвки, странно, и тут что ли разворовали гуманитарный груз))