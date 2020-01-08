Ярославль чистили от снега в три смены. Люди сфотографировали, что из этого получилось

Власти и коммунальщики изо всех сил стараются содержать Ярославль в чистоте, но остаются места, к которым у людей есть претензии

В мэрии Ярославля сообщили, что, даже несмотря на праздники, коммунальщики работают в усиленном режиме. Ведь необходимо не только расчистить тротуары, остановки, общественные территории и проезжую часть, но и вывезти снег. — Уборка города выстроена в три смены: утренняя, дневная и ночная, — рассказал руководитель департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров. — Как правило, днём мы производим обработку тротуаров песко-соляной смесью, рассолами и всевозможными противогололёдными материалами. После того, как реагент своё отработал (как правило, это уже вечернее и ночное время), ту наледь, которая поднялась и отошла от проезжей части и тротуаров, мы начинаем убирать.

По данным городских властей, ежедневно в уборке Ярославля задействованы 50–70 рабочих и от 30 до 5 0 единиц техники, в их числе — комбинированные дорожные машины, самосвалы и погрузчики.

В помощь в этом году и погода. Оттепели и дожди не дают скапливаться сугробам и снежным завалам. Но всё же остаются места, где из-за снега и слякоти людям неудобно ходить. Фото таких мест для спецпроекта Михаила Контуева «Ты не пройдёшь», посвящённому ужасам городской среды, прислали читатели 76.RU.

