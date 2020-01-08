8 января среда
СЕЙЧАС +0°С
usd 61.91
eur 69.38
СЕЙЧАС +0°С
usd 61.91
eur 69.38

Все новости

Все новости
Город Ты не пройдёшь Фоторепортаж

Ярославль чистили от снега в три смены. Люди сфотографировали, что из этого получилось

Спецпроект Михаила Контуева об ужасах городской среды. Часть 3

245
Обсудить

Поделиться

Власти и коммунальщики изо всех сил стараются содержать Ярославль в чистоте, но остаются места, к которым у людей есть претензии

Власти и коммунальщики изо всех сил стараются содержать Ярославль в чистоте, но остаются места, к которым у людей есть претензии

В мэрии Ярославля сообщили, что, даже несмотря на праздники, коммунальщики работают в усиленном режиме. Ведь необходимо не только расчистить тротуары, остановки, общественные территории и проезжую часть, но и вывезти снег.

— Уборка города выстроена в три смены: утренняя, дневная и ночная, — рассказал руководитель департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров. — Как правило, днём мы производим обработку тротуаров песко-соляной смесью, рассолами и всевозможными противогололёдными материалами. После того, как реагент своё отработал (как правило, это уже вечернее и ночное время), ту наледь, которая поднялась и отошла от проезжей части и тротуаров, мы начинаем убирать.

Власти показали, как убирают город от снега и довольных качеством уборки людей

По данным городских властей, ежедневно в уборке Ярославля задействованы 50–70 рабочих и от 30 до 50 единиц техники, в их числе — комбинированные дорожные машины, самосвалы и погрузчики.

В помощь в этом году и погода. Оттепели и дожди не дают скапливаться сугробам и снежным завалам. Но всё же остаются места, где из-за снега и слякоти людям неудобно ходить. Фото таких мест для спецпроекта Михаила Контуева «Ты не пройдёшь», посвящённому ужасам городской среды, прислали читатели 76.RU.

Порой на дорогах Ярославля небезопасно

Порой на дорогах Ярославля небезопасно

Нельзя вот так просто взять и перейти дорогу

Нельзя вот так просто взять и перейти дорогу

Проблемы есть даже в самом центре города

Проблемы есть даже в самом центре города

И даже возле дома самого мэра Ярославля

И даже возле дома самого мэра Ярославля

Некоторые даже запасают чистый снег

Некоторые даже запасают чистый снег

Жители домов на улице Свердлова говорят, что их тротуар чистят очень редко, а сейчас почистили. Но получилось вот так

Жители домов на улице Свердлова говорят, что их тротуар чистят очень редко, а сейчас почистили. Но получилось вот так

А на улице Пушкина гулять относительно комфортно. То ли здесь более почистили дорожку, то ли снег смыло дождём

А на улице Пушкина гулять относительно комфортно. То ли здесь более почистили дорожку, то ли снег смыло дождём

Грязно не только на тротуарах, но и на городских магистралях

Грязно не только на тротуарах, но и на городских магистралях

Претензии по уборке улиц и дворов есть и у жителей Переславля-Залесского

Претензии по уборке улиц и дворов есть и у жителей Переславля-Залесского

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 2
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

зимагородская средаты не пройдёшь
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!