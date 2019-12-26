Не выдержали критики: продавцы новогодней ярмарки в центре сворачивают палатки и уезжают

Эту новогоднюю ярмарку назвали ошибкой даже сами чиновники, согласовавшие её. Рынок палаток на улице Кирова ещё до открытия стал самым обсуждаемым в соцсетях — уж больно выделялся его стиль на главной пешеходной улице Ярославля. Критиковали ярмарку жёстко за то, что привезли в центр майки и пижамы.

Видимо, продавцы, приехавшие из разных областей России, не выдержали этого.

— Руководство ярмарки лёгкой промышленности приняло решение о досрочном прекращении своей деятельности. 26 декабря — последний рабочий день, — уточнили в мэрии Ярославля.