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Не выдержали критики: продавцы новогодней ярмарки в центре сворачивают палатки и уезжают

Этот рынок назвали ошибкой даже власти Ярославля

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Эту новогоднюю ярмарку назвали ошибкой даже сами чиновники, согласовавшие её. Рынок палаток на улице Кирова ещё до открытия стал самым обсуждаемым в соцсетях — уж больно выделялся его стиль на главной пешеходной улице Ярославля. Критиковали ярмарку жёстко за то, что привезли в центр майки и пижамы. 

Видимо, продавцы, приехавшие из разных областей России, не выдержали этого. 

— Руководство ярмарки лёгкой промышленности приняло решение о досрочном прекращении своей деятельности. 26 декабря — последний рабочий день, — уточнили в мэрии Ярославля. 

Рядом на улице Андропова открылась ещё одна ярмарка, но она наполнена сувенирами

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новогодняя ярмарка
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КОММЕНТАРИИ (4)

Коровьев
26 дек 2019 в 17:42

Каждый продавец заплатил очень хорошую сумму за право там торговать.
В бюджет при этом пришло 50 тысяч рублей.
Разница осела в карманах сами понимаете кого

гость
26 дек 2019 в 16:40

Бабушкам цветочек не разрешают продать,а тут устроили понимаешь.👍

иван
26 дек 2019 в 16:15

скатертью дорожка