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Город

«Позор перед гостями города»: ярославцы раскритиковали ярмарку палаток на улице Кирова

Она стоит на пешеходной улице под эмблемой Минпромторга

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Палатки стилизовали под ярмарочные домики. Но в соцсетях они никому не понравились

Палатки стилизовали под ярмарочные домики. Но в соцсетях они никому не понравились

Новогодняя ярмарка, открывшаяся 18 декабря на улице Кирова, стала одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. Торговые ряды из палаток на центральной пешеходной улице Ярославля шокировали жителей своим видом. 

Кто-то над видом ярмарки, где можно примерить штаны и майки, по-доброму посмеялся.

— Сейчас тренд. Люди огромные деньги платят, чтоб на корпоративе вернуться в 90-е. А тут бесплатно, — высказался ярославский телеведущий Сергей Муканов. 

— Ну а что? Ассортимент по уровню доходов населения. Моё сочувствие «Ив Роше» и иным приличным магазинам, — написала Светлана Головлёва.

Другие были менее сдержанны в эмоциях.

— Ярославль стал совсем не для туристов: пусто, грязно, гостям негде прогуляться. Даже стыдно за свой родной город, — написала Ирина Шамина. 

— Есть же крупные рынки, торговые центры, зачем весь этот бессмысленный базар в городе устраивать! — возмутилась Раиса Камалова. 

— Красота — это, конечно, страшная сила. Кто-то ведь это нарисовал, кто-то ему это утвердил личной подписью, бумажка в архив пойдёт, кто-то сделал и получил за это положенную плату, наверное (или кто волонтерствует у вас там?). И лет через -дцать кто-то начнёт исследовать менталитет ярославцев, основываясь на таком примере в частности, — говорит Люба Мельник. 

Большинство сошлось во мнении, что эта ярмарка напоминает базар из 90-х, которому не место в самом сердце города.

— И всё это под носом у мэрии. Засуньте это безобразие в мэрию, и пусть сразу в мэрии торгуют стоят, прости Господи, — не сдержалась Ольга Апенкина. 

— Присоединюсь, единственная гулятельная улица была. Придётся гостей города теперь по другим городам везти, а то как-то стыдно, — написала Татьяна Шишкина. 

— Колхозный город. Мрак, дыра. И это ещё столица Золотого кольца! Туристов трусами заманивают. Тьфу! — ярко высказалась Елена Тернавская. 

Стоило ли эту ярмарку ставить на улице Кирова? 

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    новогодняя ярмаркарынокулица Кирова
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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Гость
    20 дек 2019 в 14:14

    Не нужно центральные улицы захламлять не только ярмарками, но и "летними кафе". Ни пристраивать крыльцо даже. Всё должно быть в имеющихся утвержденных контурах зданий.

    Иван
    20 дек 2019 в 13:31

    А то, что рядом - барахолка из 90х "Центральный рынок" никого не смущает?

    Гость
    20 дек 2019 в 13:20

    Деньги не пахнут. Продажа трусов и маек приносит реальный доход чиновнику, в отличие от благоустройства города.