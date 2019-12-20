«Позор перед гостями города»: ярославцы раскритиковали ярмарку палаток на улице Кирова

Новогодняя ярмарка, открывшаяся 18 декабря на улице Кирова, стала одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. Торговые ряды из палаток на центральной пешеходной улице Ярославля шокировали жителей своим видом.
Кто-то над видом ярмарки, где можно примерить штаны и майки, по-доброму посмеялся.
— Сейчас тренд. Люди огромные деньги платят, чтоб на корпоративе вернуться в 90-е. А тут бесплатно, — высказался ярославский телеведущий Сергей Муканов.
— Ну а что? Ассортимент по уровню доходов населения. Моё сочувствие «Ив Роше» и иным приличным магазинам, — написала Светлана Головлёва.
Другие были менее сдержанны в эмоциях.
— Ярославль стал совсем не для туристов: пусто, грязно, гостям негде прогуляться. Даже стыдно за свой родной город, — написала Ирина Шамина.
— Есть же крупные рынки, торговые центры, зачем весь этот бессмысленный базар в городе устраивать! — возмутилась Раиса Камалова.
— Красота — это, конечно, страшная сила. Кто-то ведь это нарисовал, кто-то ему это утвердил личной подписью, бумажка в архив пойдёт, кто-то сделал и получил за это положенную плату, наверное (или кто волонтерствует у вас там?). И лет через -дцать кто-то начнёт исследовать менталитет ярославцев, основываясь на таком примере в частности, — говорит Люба Мельник.
Большинство сошлось во мнении, что эта ярмарка напоминает базар из 90-х, которому не место в самом сердце города.
— И всё это под носом у мэрии. Засуньте это безобразие в мэрию, и пусть сразу в мэрии торгуют стоят, прости Господи, — не сдержалась Ольга Апенкина.
— Присоединюсь, единственная гулятельная улица была. Придётся гостей города теперь по другим городам везти, а то как-то стыдно, — написала Татьяна Шишкина.
— Колхозный город. Мрак, дыра. И это ещё столица Золотого кольца! Туристов трусами заманивают. Тьфу! — ярко высказалась Елена Тернавская.