«Позор перед гостями города»: ярославцы раскритиковали ярмарку палаток на улице Кирова

Палатки стилизовали под ярмарочные домики. Но в соцсетях они никому не понравились

Новогодняя ярмарка, открывшаяся 18 декабря на улице Кирова, стала одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. Торговые ряды из палаток на центральной пешеходной улице Ярославля шокировали жителей своим видом.

Кто-то над видом ярмарки, где можно примерить штаны и майки, по-доброму посмеялся.

— Сейчас тренд. Люди огромные деньги платят, чтоб на корпоративе вернуться в 90-е. А тут бесплатно, — высказался ярославский телеведущий Сергей Муканов.



— Ну а что? Ассортимент по уровню доходов населения. Моё сочувствие «Ив Роше» и иным приличным магазинам, — написала Светлана Головлёва.