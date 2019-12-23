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Город Новый год 2020 в Ярославле

«Трусами торгуют на главной улице!»: власти назвали ошибкой ярмарку на Кирова

Торговые ряды расположились в самом центре Ярославля

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Власти сами не ожидали, что ярмарка будет выглядеть так убого

Власти сами не ожидали, что ярмарка будет выглядеть так убого

— Мы занимаемся поиском другого места для этой ярмарки и ужесточим требования к внешнему виду таких объектов. Повлиять на товар у нас нет возможности. Но обертка, наверное, должна быть другая! — так главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов 23 декабря на заседании комиссии муниципалитета высказался о вещевой ярмарке, которая раскинулась на улице Кирова.

Многих горожан она повергла в шок.

— Без слёз теперь на главную туристическую улицу города не взглянешь. Ещё как-то можно было бы смириться с ярмарочными домиками, но палатки, которые очень напоминают рынок из 1990-х, — это, по-моему, совсем уж перебор, — написал в соцсетях ярославец Александр Романов.

Оказалось, что и сама мэрия не ожидала, что всё будет выглядеть так убого.

— Эту ярмарку мы разместили по соглашению с федеральным Министерством промышленности и торговли в рамках развития текстильной промышленности, — прокомментировала начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Наталия Скорюкова.

Многим это напомнило рынок 1990-х годов

Многим это напомнило рынок 1990-х годов

От торговцев за всё время работы рынка город получит всего 57 600 рублей.

— У нас за 57 тысяч трусами торгуют на главной улице? Может, нам с депутатам скинуться и заплатить, чтобы этого не было? — возмутился депутат Алексей Малютин.

— Трусов в ассортименте ярмарки нет, — уточнила Скорюкова. — Но больше такого на улице Кирова мы проводить не будем.

Видео: Елена Вахрушева

По словам Скорюковой, рынок будет работать на улице Кирова до 29 декабря. После этого съедет. В следующий раз при обращении министерства городские власти решили предлагать места в спальных районах.

Между тем по соседству с этой ярмаркой готовится к открытию еще одна — ярмарка ремесленников, организованная областным департаментом туризма. В этот раз торговля развернется прямо около правительства — на улице Андропова. Работать ремесленные ряды будут с 25 по 29 декабря.

Депутаты потребовали, чтобы впредь решения о проведении таких ярмарок принимались только с привлечением главного архитектора города.

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ярмаркаулица КироваНовый год
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КОММЕНТАРИИ (11)

Ярославец
23 дек 2019 в 21:57

Опять промах, опять не угадали Волковцы...

Гость
23 дек 2019 в 21:44

да перенесите эту " ярмарку" на советскую площадь , а то на улице Кирова места маловато . Можно и. каждому депутату по палатке , есть наверно что продать .

1житель
23 дек 2019 в 21:11

Фабрика-золотой дождь.это круто🔥