В Ярославле район на полтора дня останется без отопления

Почти на полтора суток жители домов на Красном Перекопе останутся без тепла. Отопление отключат в полночь 29 ноября, а возобновить обещают в 10 часов 30 ноября. В мэрии города рассказали, что это вызвано ремонтом теплосетей.
― Такие вынужденные меры предприняты по причине образовавшегося дефекта на неподвижной опоре подающего трубопровода магистрали диаметром 1000 миллиметров, — рассказали в ТКГ-2. — Данное отключение будет касаться части зданий на улицах Большой Фёдоровской, Лесной, Красноперекопской, Бахвалова и других улиц города, а также посёлков Ивняки и Текстилей.
Чтобы надолго не оставлять людей без тепла, энергетики собираются работать непрерывно двумя бригадами.
Перед отключением отопления в дома будут подавать воду горячее обычного, чтобы сильнее прогреть помещения.
— Люди, в чьих квартирах отключат отопление, получат перерасчёт за ноябрь, — говорят в мэрии.
Красноперекопскому району как-то не везёт с самого начала отопительного сезона. После подачи тепла не выдержал один из участков магистрали, и люди были вынуждены мёрзнуть в своих квартирах.