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В Ярославле район на полтора дня останется без отопления

Когда и зачем отключат

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Надо успеть согреться заранее — перед отключением батареи будут горячее обычного

Надо успеть согреться заранее — перед отключением батареи будут горячее обычного

Почти на полтора суток жители домов на Красном Перекопе останутся без тепла. Отопление отключат в полночь 29 ноября, а возобновить обещают в 10 часов 30 ноября. В мэрии города рассказали, что это вызвано ремонтом теплосетей.

― Такие вынужденные меры предприняты по причине образовавшегося дефекта на неподвижной опоре подающего трубопровода магистрали диаметром 1000 миллиметров, — рассказали в ТКГ-2. — Данное отключение будет касаться части зданий на улицах Большой Фёдоровской, Лесной, Красноперекопской, Бахвалова и других улиц города, а также посёлков Ивняки и Текстилей.

Чтобы надолго не оставлять людей без тепла, энергетики собираются работать непрерывно двумя бригадами.

Перед отключением отопления в дома будут подавать воду горячее обычного, чтобы сильнее прогреть помещения.

— Люди, в чьих квартирах отключат отопление, получат перерасчёт за ноябрь, — говорят в мэрии. 

Красноперекопскому району как-то не везёт с самого начала отопительного сезона. После подачи тепла не выдержал один из участков магистрали, и люди были вынуждены мёрзнуть в своих квартирах.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Недовольный
28 ноя 2019 в 15:18

Платим 100% за отопление, а сети отопительные не ремонтируют капитально. В тариф этот ремонт входит.

МАКС
28 ноя 2019 в 15:13

Что они там в мэрии курят? что не говорят. может и народу надо дать курнуть того же, а то он не понимает происходящие. Так сказать на одном пыхе с властью.

санитар леса
28 ноя 2019 в 14:50

да на неделю отключите сразу! чего хоть такого то.. а лучше на месяц! и через год перерасчет сделайте тем кто выживет.