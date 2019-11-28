В Ярославле район на полтора дня останется без отопления

Почти на полтора суток жители домов на Красном Перекопе останутся без тепла. Отопление отключат в полночь 29 ноября, а возобновить обещают в 10 часов 30 ноября. В мэрии города рассказали, что это вызвано ремонтом теплосетей.



― Такие вынужденные меры предприняты по причине образовавшегося дефекта на неподвижной опоре подающего трубопровода магистрали диаметром 1000 миллиметров, — рассказали в ТКГ-2. — Данное отключение будет касаться части зданий на улицах Большой Фёдоровской, Лесной, Красноперекопской, Бахвалова и других улиц города, а также посёлков Ивняки и Текстилей.

