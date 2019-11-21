Ночь безумия и благородства: как люди на морозе выживают в многочасовых очередях в наркологичку

Чтобы сэкономить на справке от нарколога, люди занимали очередь с ночи Фото: Александра Савельева

«03:40 ночи. Я тридцатый к наркологу. Жесть!» — написал в группе «Дороги Ярославля» в «Фейсбуке» ярославец Дмитрий Салов. В 5 часов 37 минут народ из очереди у Ярославского наркологического диспансера на проспекте Октября телеграфировал в соцсети, что уже записано 100 человек. В полдень — более 200.

День великого стояния

21 ноября в Ярославле и по всей стране последний день великого стояния в очередях в наркологички за дешевыми шоферскими справками. С 22 ноября смысл штурмовать больницы отпадет — с этого дня, по распоряжению федеральных властей, стоимость справок взлетит сразу в 13 раз — с 350 до 4800 рублей. Поэтому в четверг последний шанс для тех, кто хочет сэкономить. И упускать его ярославцы явно не намерены.

Упускать последний шанс получить дешевую справку ярославцы не намерены Фото: Александра Савельева

Как и в предыдущие несколько дней, хвосту очереди приходится стоять на улице. А здесь, как назло, еще больше похолодало. Люди молчат, переминаются с ноги на ногу, кутаются в шарфы.

В Ярославле, как назло, еще больше похолодало Фото: Александра Савельева

Те, кто уже внутри, чувствует себя заметно лучше: достают телефоны и даже книжки — слава богу, руки уже не мерзнут. Но трудности, которые приходится преодолевать, даже сплачивают. Кто отстоял свое на морозе, подбадривают вновь пришедших и благодарят за поддержку тех, с кем прошел очередь плечом к плечу.

— Одевайтесь теплее! Вчера лично стояла 2 часа. Из них 40 минут на улице. Нас угощали горячим чаем. Огромное спасибо мужчинам, которые также мёрзли, но нас девчонок разогревали разговорами и заводили с мороза в помещение! — написала в соцсетях Полина Смирнова.

Попал внутрь — можно расслабиться Фото: Александра Савельева

Некоторые в очереди даже книжки читают. Странно, что еще никто не додумался принести с собой табуретку Фото: Александра Савельева

Под присмотром полиции А вот в Рыбинске нервы у стоявших, видимо, не выдержали. Говорят, в очереди дошло до потасовок — якобы утром схлестнулись те, кто не попал к врачу в предыдущий день, и те, кто пришел вновь.

— Один мужик рассказывал, что сегодня у наркологического диспансера дело дошло до драк. Схлестнулись «потерпевшие» из вчерашней очереди (те, кому вчера не повезло попасть на приём) с «потерпевшими» из свеженькой очереди. Те, что пришли в четыре, пять утра, чтобы быть первыми, никак не хотели пропускать вперёд тех, кто вчера простоял целый день и не попал за «дешевой» справкой для ГИБДД. Пришлось вызывать представителей правопорядка, — пишут в рыбинских пабликах.



Правда, ситуацию рассказчик, скорее всего, приукрасил. В полиции говорят, что, может быть, кто-то и ругался, но до потасовок точно не доходило. Кстати, в УМВД России по Ярославской области сообщили, что и в Рыбинске, и в Ярославле за порядком у наркологических диспансеров следят полицейские. Но то, что страсти кипят, это факт. В Ростове Великом вообще людям приходится стоять три очереди в разных местах. — Первая — в поликлинике на оплату, а две другие — в соседнем квартале в больнице — к наркологу и к психологу. В целом до 100 человек. Думается, в следующий раз, когда московское правительство приятно удивит нас подобными новациями, можно в такие очереди приглашать творческие коллективы: поэтов и певцов, музыкантов и лекторов. Торговлю — самовар, пироги, пряники, — пишет Александр Морозов в группе «Ростов Великий и Ростовская земля» в «Фейсбуке». — Очередь надо не вдоль дороги выстраивать, а поперёк. Может, тогда власти задумаются, — злятся люди в соцсетях.

Но есть и противоположное мнение.

— Машину имеешь, значит, есть возможность ее содержать — платить за ремонт, бензин! — пишет Алексей Бондаренко.

В среду наркологичка работала до последнего клиента Фото: Александра Савельева

Между тем в среду в Ярославле наркологичка работала до последнего клиента. Говорят, что закончили около девяти часов вечера. Так же будет и сегодня. Кроме отделения на проспекте Октября, ярославцев начали принимать еще и в районных ЦРБ, а также в отделении на Кудрявцева, 10.

— Пришел туда в 07:30, народу было примерно 50 человек. Меньше чем на проспекте Октября, да и в тепле можно постоять. Вышел в 09:30. Очередь стоит сначала в регистратуру — там оформляют документы, говорят, в какой кабинет идти. Затем платишь в кассу — и к врачу. Работают четыре кабинета. Когда уходил, народа было уже чуть больше, но не сильно — человек 60, — рассказал Александр Ухов.

Но видно, что ажиотаж уже спадает Фото: Александра Савельева

Но в целом видно, что ажиотаж уже идет на спад. И на проспекте Октября очереди, завивающейся концом за забор и потом вдоль него на несколько метров, как было вчера, уже нет. Врачи ждут, что завтра коридоры их лечебниц совсем опустеют.

