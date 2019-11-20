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Очередь в наркологичку

Депутат потребовал у прокуратуры проверить, почему справка от нарколога подорожает в 13 раз

Из-за нововведения ярославцы выстраиваются в огромные очереди

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Депутат усомнился в законности повышения цены на справку и обратился в прокуратуру и антимонопольную службу

Депутат усомнился в законности повышения цены на справку и обратился в прокуратуру и антимонопольную службу

В Ярославле депутат облдумы Анатолий Каширин написал запрос в областную прокуратуру и в региональное управление антимонопольной службы с требованием разобраться — почему так сильно подорожала справка медосвидетельствования в Ярославской области. Депутата смутила сумма.

— В соседних регионах — Костромской и Вологодской — она значительно ниже, — привёл довод Каширин. И попросил провести проверку. Документы направил одновременно в оба ведомства.

Из-за грядущего повышения стоимости справки в Ярославле уже третий день у наркологической клиники выстраиваются огромные очереди. Всё потому, что с 22 ноября такая справка будет стоить 4800 рублей (сейчас 350 рублей). Стоимость повысилась по приказу Министерства здравоохранения. По новой системе теперь будут выявлять не просто выпившего, а людей с хроническим алкоголизмом.

Теперь многие хотят успеть получить справку до подорожания. А потому по много часов мёрзнут, стоя в гигантских очередях. Сегодня в наркологической больнице объявили, что будут работать до последнего посетителя.

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