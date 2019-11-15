«Цена достаточно велика»: в Ярославле алкоголиков будут вычислять по биомаркеру

Примерно 16% ДТП происходит, когда водитель находится в состоянии алкогольного опьянения Фото: Александра Савельева

Два новых обследования будут проводить в Ярославле во время прохождения шоферской комиссии. Врач-психиатр теперь будет проводить химико-токсикологическое исследование на содержание наркотических средств и психотропных веществ и определение биомаркера хронического злоупотребления алкоголя в сыворотке крови.

— Анализ на определение биомаркера хронического злоупотребления алкоголя делается не менее 24 часов, — рассказал 76.RU главный врач наркологической больницы Александр Волков. — О дате его готовности мы будем сообщать каждому пациенту. После получения результатов необходимо будет пройти осмотр врача-психиатра-нарколога. Из-за того, что себестоимость анализа достаточно велика — дорого стоят расходные материалы, — увеличится и стоимость комплексного обследования врачом до 4500 рублей.

Предварительно записаться на приём можно по телефону (4852) 66-41-14, на сайте больницы или в регистратуре.

В региональном департаменте здравоохранения и фармации сообщили, что жителям районов не придётся из-за нововведений ездить в Ярославль. Процедуру они смогут проходить там же, где это делали раньше.



Для получения водительских прав необходимо будет пройти обследование, выявляющее алкоголизм и употребление наркотиков Фото: департамент здравоохранения Ярославской области