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«Цена достаточно велика»: в Ярославле алкоголиков будут вычислять по биомаркеру

Стало известно, как по новым правилам можно будет пройти шоферскую комиссию

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Примерно 16% ДТП происходит, когда водитель находится в состоянии алкогольного опьянения

Примерно 16% ДТП происходит, когда водитель находится в состоянии алкогольного опьянения

Два новых обследования будут проводить в Ярославле во время прохождения шоферской комиссии. Врач-психиатр теперь будет проводить химико-токсикологическое исследование на содержание наркотических средств и психотропных веществ и определение биомаркера хронического злоупотребления алкоголя в сыворотке крови.

— Анализ на определение биомаркера хронического злоупотребления алкоголя делается не менее 24 часов, — рассказал 76.RU главный врач наркологической больницы Александр Волков. — О дате его готовности мы будем сообщать каждому пациенту. После получения результатов необходимо будет пройти осмотр врача-психиатра-нарколога. Из-за того, что себестоимость анализа достаточно велика — дорого стоят расходные материалы, — увеличится и стоимость комплексного обследования врачом до 4500 рублей.

Предварительно записаться на приём можно по телефону (4852) 66-41-14, на сайте больницы или в регистратуре.

В региональном департаменте здравоохранения и фармации сообщили, что жителям районов не придётся из-за нововведений ездить в Ярославль. Процедуру они смогут проходить там же, где это делали раньше.

Для получения водительских прав необходимо будет пройти обследование, выявляющее алкоголизм и употребление наркотиков

Для получения водительских прав необходимо будет пройти обследование, выявляющее алкоголизм и употребление наркотиков

Новые правила медики вводят из-за того, что в России есть проблема с пьяными и находящимися под другим кайфом водителями.

— За последние 10 месяцев сотрудники ГИБДД только в Ярославской области пресекли 218 фактов управления транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения, — рассказал врио начальника регионального УГИБДД Антон Царев. — Рост таких правонарушений по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 18,5%. В регионе зарегистрировано значительное количество ДТП, в которых у водителей были признаки алкогольного или наркотического опьянения.

Похожим образом изменится система прохождения шоферской комиссии и в других регионах. С 22 ноября вступает в силу приказ Министерства здравоохранения России, по которому положено проводить такие обследования.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
15 ноя 2019 в 12:19

Бред. Что если я пью, но за руль пьяный никогда не сажусь и никогда этого не делал, потому как адекватно воспринимаю ответственность которая на мне лежит? Всё, запишут в нарушители? В нарушители чего? Здорового образа жизни??? Дискриминация и развод!

Гость
15 ноя 2019 в 12:10

Очередной развод на деньги

Гость
15 ноя 2019 в 12:52

В Ярославле полиция,даже при очевидных признаках наркотического опьянения,не желает отвозить наркоманов на освидетельствование.Видать такая установка властей,скрывать растущую наркоманию.