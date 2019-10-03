«Сложно доказать, откуда это течёт»: река Нора в Ярославле почернела снова

Это уже страшно. В Ярославле систематически чернеет и покрывается пузырями речка Нора, которая впадает в Волгу. Своё начало она берёт неподалёку от мусорного полигона Скоково.
— Я сделала эти фотографии два дня назад. В прокуратуру не обращалась. Увидела пост в соцсетях про то, что рыба умирает в Волге, вот и решила показать, почему... — рассказала Любовь Любашкина.
Мы обратились в областной департамент охраны окружающей среды и природопользования, который уже не раз устраивал проверки, когда вода чернела. Присоединялась и природоохранная прокуратура, когда сообщали, что от воды ещё и пахнет. Но найти виновных в загрязнении реки у чиновников и прокуроров пока не получается.
— Мы организуем рейдовые проверки, приглашаем лабораторию, забираем пробы воды. Сложно доказать этимологию загрязнения от полигона. В том месте, где находится слив полигона, всегда сухо и чисто, — рассказывает пресс-секретарь департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Татьяна Суслова. — Мы проверяли уже близлежащие поля на предмет того, что они слишком удобрены, и вещества с дождевыми стоками попадают в реку. Пока проверки продолжаются.
В ближайшее время департамент предоставит результат предыдущих проб воды в речке. Однако год назад пробы за свой счёт делала ярославская общественница, и результаты тогда были ужасными.