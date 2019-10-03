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«Сложно доказать, откуда это течёт»: река Нора в Ярославле почернела снова

Загрязнённые воды текут в Волгу

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Такой вода была 1 октября 2019-го

Такой вода была 1 октября 2019-го

Это уже страшно. В Ярославле систематически чернеет и покрывается пузырями речка Нора, которая впадает в Волгу. Своё начало она берёт неподалёку от мусорного полигона Скоково. 

— Я сделала эти фотографии два дня назад. В прокуратуру не обращалась. Увидела пост в соцсетях про то, что рыба умирает в Волге, вот и решила показать, почему... — рассказала Любовь Любашкина. 

Мы обратились в областной департамент охраны окружающей среды и природопользования, который уже не раз устраивал проверки, когда вода чернела. Присоединялась и природоохранная прокуратура, когда сообщали, что от воды ещё и пахнет. Но найти виновных в загрязнении реки у чиновников и прокуроров пока не получается. 

— Мы организуем рейдовые проверки, приглашаем лабораторию, забираем пробы воды. Сложно доказать этимологию загрязнения от полигона. В том месте, где находится слив полигона, всегда сухо и чисто, — рассказывает пресс-секретарь департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Татьяна Суслова. — Мы проверяли уже близлежащие поля на предмет того, что они слишком удобрены, и вещества с дождевыми стоками попадают в реку. Пока проверки продолжаются. 

В ближайшее время департамент предоставит результат предыдущих проб воды в речке. Однако год назад пробы за свой счёт делала ярославская общественница, и результаты тогда были ужасными. 

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    штирлиц
    3 окт 2019 в 14:50

    Вся зараза эта вот
    К нам отправится в живот

    гость
    3 окт 2019 в 14:31

    Губернатора Д.Ю.Миронова надо благодарить.Это он песпредельничает в области.Тарифы на утилизацию отходов поднял в 3 раза + московский мусор(москвичам тарифы не поднимали),а утилизации то и нет.А как лихо докладывал президенту,что ЯО по утилизации отходов впереди всех в РФ.

    гость
    3 окт 2019 в 15:36

    Просто властям очень не нужно чтобы кто то доказал источник загрязнения, хотя это не так и сложно - достаточно определить с какого места попадают стоки в речку сам сток обнаружить несложно видимо это кому то сильно не надо