13 ноября среда
СЕЙЧАС +1°С
usd 63.85
eur 70.42

Темы

СЕЙЧАС +1°С
usd 63.85
eur 70.42

Все новости

Все новости
Город

Художник Вася Ложкин накормит ярославцев своими фирменными чебуреками

Люди смогут поесть и выпить, наслаждаясь картинами жанриста

Поделиться

765
6 Обсудить
Заведение Вася Ложкин оформит в своём фирменном стиле

Заведение Вася Ложкин оформит в своём фирменном стиле

Российский художник Вася Ложкин (творческий псевдоним Алексея Куделина. — Прим. ред.) заявил, что намерен заниматься общепитом. Для начала он откроет заведение под названием «Бармузей» в Ярославле.

— Мы хотим обармузеить всю страну, а потом и весь мир. И всю Галактику, — говорит художник-ресторатор. — В «Бармузей» можно будет приходить и набармузеиваться до потери пульса. Основным блюдом мы хотим сделать чебуреки.

В заведении можно будет не только поесть и выпить, но и, конечно, полюбоваться картинами Васи Ложкина.

Некоторое время назад в Ярославле уже был звёздный общепит — кочующая пончиковая певца Стаса Костюшкина. Мы писали подробности этой забавной истории

ТЕКСТ

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

Миелофон
13 ноя 2019 в 09:19

Заверни мне, Вася, чебурек в картину.. :)

Гость
13 ноя 2019 в 08:30

На Кирова у администрации уже открывали чебуречную, был там, очень вкусно готовили, но не долго проработала

Гость
13 ноя 2019 в 06:50

Был уже такой, пончиками обещал накормить....