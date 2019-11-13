Художник Вася Ложкин накормит ярославцев своими фирменными чебуреками

Российский художник Вася Ложкин (творческий псевдоним Алексея Куделина. — Прим. ред.) заявил, что намерен заниматься общепитом. Для начала он откроет заведение под названием «Бармузей» в Ярославле.

— Мы хотим обармузеить всю страну, а потом и весь мир. И всю Галактику, — говорит художник-ресторатор. — В «Бармузей» можно будет приходить и набармузеиваться до потери пульса. Основным блюдом мы хотим сделать чебуреки.

В заведении можно будет не только поесть и выпить, но и, конечно, полюбоваться картинами Васи Ложкина.