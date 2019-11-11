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В Ярославле в парке Победы ремонтируют недавно установленный забор

С благоустройством по губернаторской программе снова что-то пошло не так

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Благоустройство парка 30-летия Победы в Дзержинском районе никак не может завершиться. Само открытие парка задержали на месяц (4 ноября вместо 1 октября), но в минувшие выходные здесь видели рабочих. Они разбирали новенький забор, который по проекту благоустройства впервые за много лет появился вокруг пруда. 

Ярославцы было обрадовались: мол, хорошо, что власти одумались и убирают ненужный забор. 

— Забор, прощай, — сфотографировал рабочих Валерий Пьянков. 

Но не тут-то было. 

— Забор не убирают. Устраняют недостатки креплений в некоторых местах, — ответили в агентстве по муниципальному заказу мэрии Ярославля. 

То есть в новом заборе уже устраняют недостатки. Мы уже делали обзор парка накануне его открытия. И многие моменты благоустройства нам показались спорными. Напомним, ремонтировали его по губернаторской программе «Решаем вместе!» за 30 миллионов рублей. 

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