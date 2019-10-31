«Отсутствие закона толкает людей на неправомерные действия»: в думе обсудили идею о «тихом часе»

— Эта инициатива родилась из реальной потребности людей. Это касается не только родителей маленьких детей, речь идет и о пожилых людях, и о больных, и о тех, кто работает в ночную смену, а днем отдыхает, — отметил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. — Отсутствие нормы закона зачастую толкает людей на совершение неправомерных действий в адрес сверх меры шумных соседей или организаторов «круглосуточных» строительных работ.

Депутаты решили спросить ярославцев, надо ли принимать в области закон о «тихом часе». Его суть в том, чтобы установить днем промежуток времени, когда нельзя шуметь. Нарушителей правила будут штрафовать. Пока к обсуждению идеи привлекли общественников и правозащитников. 31 октября в облдуме прошел круглый стол с их участием. Сразу скажем, против не выступил никто.

Но были и более осторожные высказывания.



— По мере взросления, начиная с рождения и до пяти лет, у ребенка меняется время дневного сна. С 13 до 15 часов дети начитают спать в среднем с возраста 1,3–1,5 года. При этом, как правило, если ребенок здоров, то средний уровень шума его сну не мешает, — считает Елена Ермолина, врач-педиатр, заведующая амбулаторным отделением для детей раннего возраста областного перинатального центра и президент благотворительного фонда «Маленькая страна». — Но в целом я не против «часа тишины» как такового. Включение на полную громкость музыки в любое время — будь то в 10 утра или 6 вечера — это ненормально.



Время «тихого часа», список запрещенных в это время действий и размер штрафов для нарушителей еще предстоит определить. Депутаты заявили о намерении провести широкое анкетирование жителей области по этой теме. И уже на основе этих данных будет сформулирован итоговый текст закона.



Напомним, с инициативой о принятии такого закона выступил председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов. Он сослался на то, что депутатам часто поступают жалобы от жителей на то, что из-за громкой музыки или ремонтных работ дети не могут уснуть днём. Инициатива вызвала споры среди ярославцев, мнения о необходимости закона разделились. И у каждой стороны свои аргументы.

