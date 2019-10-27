«Да у вас просто детей нет»: ярославцы разругались из-за закона про тихий час

Основной аргумент для тихого часа — дневной сон детей Фото: Александра Савельева

В Ярославской областной думе принялись обсуждать закон о введении тихого часа — времени, когда будет официально запрещено шуметь в течение дня. Тему подняли потому, что облдума получила много заявлений от ярославцев, чьим детям мешают спать в будние дни. — В думе уже обсуждались вопросы, связанные с введением запрета на совершение действий, нарушающих покой в дневное время, — рассказал председатель областной думы Алексей Константинов. — Знаю также, что понятие тихого часа законодательно закреплено во многих регионах. Нельзя шуметь днём в Хабаровском и Алтайском краях, а также в Новосибирской, Нижегородской, Амурской и Московской областях.

Однако прежде депутаты собираются услышать мнения со всех сторон. И они очень разные. — И много штрафов выписывали за шум в ночное время? Просто людьми надо быть. Если просит соседка на час-два прервать шумные работы, можно на это время какими-то другими делами заняться. Но уж и соседка эта тоже должна своему чаду объяснять, что какое-то время нужно «посидеть и в тишине». А если соседка на мои просьбы всегда будет реагировать «он же ребенок», ну тогда и мне на «её же ребенка» будет наплевать, — высказалась против принятия закона читательница портала 76.RU Марина. — Очередной бред. С какой стати я должен быть ущемлен в своих правах из-за чьих-то проблем? Если кому-то мешает шум, то пусть жилье свое шумоизолируют, — высказался Пётр Калинин. — Родные депутаты, прекратите это делать. После ночных смен людям тоже мешает спать шум, давайте тогда тихие часы введем с 23:00 до 16:00? Запретами проблемы не решаются. — Конечно, такой закон не нужен и даже вреден. У нас в осенне-зимний период темнеть уже в 15 часов начинает, есть работы, которые необходимо выполнять в светлое время суток. Если такой закон примут, это будет очередной плевок в сторону малого бизнеса, который и так чуть жив, — написал читатель Вася.

Но есть и другие позиции. — Ну наконец-то. Так полагаю, те, кто голосует против, просто не имеют детей. Посмотрим, как заговорят, если вдруг появятся, — написал пользователь под ником Подозрительный Тип. — Скорее бы уже сделали! И на частный сектор чтоб закон действовал! А то на самом деле, бедные малыши, ходили раз пять, как придурки, к соседям через забор, просили, чтобы не шумели с 12 до 15. А они наоборот начали выходить в это время работать и колотить, и пилить и что только ни делать. Ужас, — высказалась Иришка Михайлюк. — Да, такой закон очень нужен! Кто кричит, что этот закон не нужен? Их перечень: молодые и те, у кого выросли дети. Всё! Кому этот закон нужен как воздух: семьям с маленькими детьми; людям, страдающим различными заболеваниями (их очень-очень много), у которых лишний звук вызывает болезненные последствия; людям (молодые и старые), просто предпочитающим тишину, — их очень много; старикам. Обращаюсь к тем, кто шумит: помните, что и у вас будут маленькие дети и маленькие внуки, и к вам когда-то придет старость, а с ней и мудрость! — прокомментировала Виктория.